48 % sind am Arbeitsplatz täglich gestresst und jeder dritte Deutsche denkt an einen Jobwechsel (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die ManpowerGroup hat heute das Global TalentBarometer veröffentlicht, eine neue, umfassende Studie, die Einblicke in dieArbeitswelt von Beschäftigten in 16 Ländern bietet. Der Gesamtwert, der GlobalTalent Barometer Score, von 67 % basiert auf drei wesentlichen Indizes:Well-Being (64 %), Zufriedenheit (63 %) und Zuversicht (74 %) im Arbeitsleben.Der Bericht, der zwischen dem 15. April und 10. Mai 2024 Daten von über 12.000Beschäftigten erfasste, offenbart ein komplexes Bild vonMitarbeiterwohlbefinden, Arbeitszufriedenheit und Zuversicht in die eigenenEntwicklungsmöglichkeiten in einer sich schnell wandelnden Arbeitswelt. Dabeistehen in Deutschland Themen wie Stressbelastung, interneEntwicklungsmöglichkeiten und die Work-Life-Balance hoch auf der Agenda."Die Beziehung zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebern steht an einemWendepunkt", erläutert Iwona Janas, Country Manager der ManpowerGroupDeutschland, die Ergebnisse. "Es ist erfreulich, dass insgesamt 80 % derBeschäftigten weltweit Sinn in ihrer Arbeit finden. Ein Weckruf für Arbeitgebermuss aber sein, dass der Stresslevel in vielen Märkte, wie auch in Deutschland,sehr hoch ist und mehr als ein Drittel über einen Jobwechsel nachdenkt.Unternehmen, die diese Kluft überbrücken, werden nicht nur Top-Talente halten,sondern auch Innovationen vorantreiben und sich in einem zunehmend dynamischenglobalen Markt behaupten."Globale KernergebnisseWell-Being im Job- Fast die Hälfte (49 %) aller Beschäftigten hat täglich mit Stress zu kämpfen,was eine erhebliche Herausforderung für das persönliche Well-Being(Wohlbefinden) im Beruf darstellt.- Beschäftigte mit weniger täglichem Stress bleiben doppelt so häufig in ihremaktuellen Job, was die Bedeutung von Stressmanagement für dieMitarbeiterbindung unterstreicht.- Die Übereinstimmung mit der Unternehmenskultur ist hoch: 71 % derBeschäftigten fühlen sich mit der Vision und den Werten ihres Unternehmensverbunden. Dennoch gibt es Verbesserungsbedarf beim Thema Work-Life-Balance,da sich nur 65 % in diesem Bereich umfassend unterstützt fühlen.Zufriedenheit im Job- Ein erhebliches unternehmerisches Risiko besteht darin, dass 35 % allerBeschäftigten - und sogar 47 % der jungen Fachkräfte - innerhalb der nächstensechs Monate einen Jobwechsel erwägen, obwohl 63 % ihre Arbeit alszufriedenstellend bewerten.- Das Gefühl von Arbeitsplatzsicherheit ist mit 71 % relativ hoch, jedoch hinktdas Vertrauen in die Unterstützung durch das Management für die