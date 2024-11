Sixt nach erneuter Warnung zurück an 50-Tage-Linie

imperatom schrieb 11.07.24, 23:08

Ich würde sagen, dass das ein Markt mit nur sehr begrenzten Schnittmengen ist. Bei Sixt hat noch nie der Low-Budget-kunde gebucht. Bei Sixt bucht man, weil man eine einfache , zunehmend volldigitale Abwicklung will. An immer mehr Stationen musst Du nicht einmal mehr an den Schalter, sondern öffenest Dein Auto einfach per App, fährst Du die Kamera-Schranke um den Zustand zu erfassen und bis in 1 Minute auf der Straße - perfekt für Business-Kunden oder Menschen, die im Urlaub keine Zet mit Warten verbringen wollen.



Bei den Billig-Plattformen ist alleine die Schlüsselübergabe mit dem privaten Besitzer ein echter Struggle. Da kommt dem etwas dazwischen oder das Auto wird plötzlich von jemanden privat gebraucht, sein Handy-Akku ist alle und man findet sich nicht, die Polizei hat ihn angehalten, es gibt Sprachbarrieren oder oder oder... und dann stell Dir mal vor es ist ein (vemeintlich?) neuer Kratzer im Lack...



Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass DAS eine echte Konkurrez für Sixt sein wird.