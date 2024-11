Astrazeneca plant Milliardeninvestionen in USA - 'Attraktives Geschäftsumfeld'

CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Nur wenige Tage nach den richtungsweisenden US-Präsidentschaftswahlen hat der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca dort milliardenschwere Investitionen angekündigt. Bis Ende 2026 sollen dort insgesamt 3,5 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Forschungs- und Produktionsaktivitäten fließen, wie das Unternehmen am Dienstag im britischen Cambridge mitteilte. Zwei Milliarden davon seien neu eingeplant, mehr als 1.000 neue Jobs in den USA sollen geschaffen werden.

So ist unter anderem in Cambridge im US-Staat Massachusetts ein modernes Forschungscenter geplant. Zudem sollen Herstellungsstätten in Maryland, Texas und an der West- und Ostküste entstehen, unter anderem für Biologika und Zelltherapien.