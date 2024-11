Verbesserter Tarif, leistungsfähigerer Schutz - Continentale erneuert Privathaftpflichtversicherung

Dortmund (ots) - Die Continentale hat ihren Privathaftpflicht-Tarif

ProtectionPlus umfassend erneuert und damit noch leistungsfähiger gemacht.

Beispielsweise enthält der Tarif jetzt höhere Versicherungssummen und

Entschädigungsgrenzen sowie zahlreiche Leistungserweiterungen. So sind nun auch

Schäden durch Wallboxen, Balkonkraftwerke und Assistenzhunde versichert. Kunden

können aus drei Tarifvarianten wählen: XL, XXL und dem besonders umfangreichen

TOP-Schutz. Dessen Versicherungssumme beträgt 50 Millionen Euro, unter anderem

sind der Öko- und der Kfz-Baustein inklusive.



Starker Schutzschirm





Selbst das kleinste Missgeschick kann zu großem Schaden führen. Wer dann keineoder eine nur unzureichende Haftpflichtversicherung besitzt, muss unterUmständen tief in die Tasche greifen. Im schlimmsten Fall droht sogar derfinanzielle Ruin. Der rundum verbesserte Tarif ProtectionPlus der Continentalebietet Versicherten einen starken Schutzschirm mit attraktiven Neuerungen - undzwar genau so umfangreich, wie sie ihn brauchen. Unter anderem sind im Rahmender Privathaftpflicht der Eltern nun unverheiratete volljährige Kinder währendihrer Schul- und Berufsausbildung eingeschlossen, etwa während derReferendarzeit. Auch Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen sindversichert. ProtectionPlus deckt Schäden durch Wallboxen, Balkonkraftwerkeebenso ab wie die durch Assistenzhunde oder exotische Kleintiere.All-inclusive-Paket TOP-Schutz"Vermittlern steht mit unserer neuen Privathaftpflicht-Versicherung einüberzeugendes Angebot zur Verfügung", sagt Dr. Thomas Niemöller, VorstandKomposit bei der Continentale Versicherung. "Der Tarif enthält neben zahlreichenVerbesserungen starke Argumente - auch gegenüber Kunden, die bisher auf diePrivathaftpflicht verzichtet haben." ProtectionPlus bietet Versicherten einhervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Er kann in den Varianten XL, XXL oderTOP-Schutz abgeschlossen werden. Der TOP-Schutz ist das All-inclusive-Paket: Erbeinhaltet neben allen Leistungen des XXL-Tarifs in sehr vielen Fällen höhereEntschädigungsgrenzen sowie 50 Millionen Euro Versicherungssumme. Zusätzlichenthält er wichtige Erweiterungen. So schließt er - ohne Mehrbeitrag - zweiVerwandte im eigenen Haushalt ein. Auch Öltanks sowie Drohnen bis 2,5 Kilogrammsind nun versichert. Ein weiterer Pluspunkt: Der Kfz- und der Öko-Baustein sindinklusive. So sind beispielsweise Schäden beim Be- oder Entladen eines Pkwsabgedeckt - etwa durch eine Kollision mit einem Einkaufswagen auf einemSupermarktparkplatz. Ebenso Schäden die durch den Betrieb einerPhotovoltaikanlage entstehen. Dazu zählen beispielsweise Brände.Weitere Informationen zu ProtectionPlus und den Tarif-Varianten finden Sie unterhttp://www.continentale.de/privathaftpflicht . Freie Vermittler finden für siespeziell aufbereitete Informationen unterhttps://makler.continentale.de/private-haftpflichtversicherung .Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Ihre Überzeugung:Tradition und Innovation schließen sich nicht gegenseitig aus. Über dieContinentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AGund die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichenKunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für denKrankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alteroder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vomGedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen dieBedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz derUnternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. DasErgebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe. Sosteht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges,nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208mailto:presse@continentale.dehttp://www.continentale.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12076/5906534OTS: Continentale Versicherung