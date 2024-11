Katharina Heid verrät, wie Immobiliengutachten den Verkaufspreis optimieren (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Walldorf (ots) - Online-Tools zur Immobilienbewertung sind praktisch - und vorallem kostenlos. Den meisten Hausbesitzern ist allerdings klar, dass sie keineverlässliche Grundlage für den Verkauf bieten und ein professioneller Gutachterden korrekten Marktpreis ermitteln sollte. Aber was bringt einem ein Gutachterüber die Marktwertbestimmung hinaus?Wer eine Immobilie verkaufen(https://www.heid-immobilienbewertung.de/ratgeber/hauskauf-was-beachten/)möchte, wird sich zunächst orientieren wollen, welchen Preis er mit seinemObjekt am Markt gegenwärtig erzielen kann. Dafür stehen ihm inzwischenzahlreiche Online-Tools verschiedener Dienstleister zur Verfügung, die eineschnelle und kostenlose Bewertung versprechen. Dass sie mit diesem Ergebnis imHöchstfall eine grobe Schätzung erhalten, die vom realen Wert erheblichabweichen kann, ist den Eigentümern in der Regel bewusst. Um Sicherheit über denMarktwert zu gewinnen, geben sie lieber ein professionelles Immobiliengutachtenin Auftrag. Doch da ein Gutachten mit Kosten verbunden ist, fragen sich vielevon ihnen, ob sich die Investition wirklich lohnt: Schließlich ist der Marktwertnoch nicht der Verkaufspreis. Kann der Gutachter auch dafür sorgen, dass derPreis am Ende deutlich höher ausfällt? "Die korrekte Bewertung ist die Basis fürein gutes Geschäft und die Investition lohnt sich schon deshalb, weil einindividuelles Gutachten die Lage am Markt präzise erfasst", sagt Katharina Heid,zertifizierte Sachverständige für Immobilienbewertungen und Geschäftsführerinder Heid Immobilien GmbH. "Wer darauf verzichtet, spart also sicherlich an derfalschen Stelle.""Ein Immobiliengutachter stellt aber nicht nur den realen Marktwert fest,sondern trägt mit seinen fundierten Analysen und seinen umfassendenMarktkenntnissen entscheidend dazu bei, den Verkaufspreis einer Immobilie zuoptimieren", fügt die zertifizierte Sachverständige hinzu. Gemeinsam mit AndréHeid erstellt Katharina Heid Immobiliengutachten für Privatkunden, Unternehmen,Gerichte, öffentliche Einrichtungen, Steuerberater und Rechtsanwälte. Dabeisteht die Heid Immobilien GmbH mit etwa 5.000 Gutachten im Jahr und einerBranchenerfahrung von mehr als 30 Jahren für finanzielle und rechtlicheSicherheit beim Immobilienverkauf. Welche fünf zentralenWertsteigerungspotenziale ein professioneller Gutachter identifiziert undgezielt nutzt, hat Katharina Heid im Folgenden zusammengefasst.1. Zielgruppenanalyse und optimale Positionierung der ImmobilieEin Immobiliengutachter(https://www.heid-immobilienbewertung.de/ratgeber/immobiliengutachter/) stelltdurch eine detaillierte Zielgruppenanalyse fest, welche Käufergruppe am ehesten