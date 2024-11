Access Accelerated und die Weltbank arbeiten im Rahmen einer neuen technischen Partnerschaft mit Results for Development zusammen, um eine Koalition zur Schließung der Finanzierungslücke bei nichtübertragbaren Krankheiten in Ländern mit niedrigem und mitt

GENF und LILONGWE, Malawi, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- Der heutige Tag markiert den Start einer transformativen Initiative, da Access Accelerated und die Weltbank in einer neuen technischen Partnerschaft zusammenkommen, Sie arbeiten eng mit Results for Development (R4D) zusammen, um eine Koalition aus globalen und lokalen Organisationen aufzubauen, deren Ziel es ist, das kritische Defizit bei der Finanzierung der Gesundheitsversorgung für nichtübertragbare Krankheiten (NCDs) in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) zu beheben. Das regionale Financing Accelerator Network for NCDs (FAN) soll diese Lücke durch regional ausgerichtete Finanzierungsbeschleuniger für NCDs schließen, beginnend in Afrika südlich der Sahara. Diese regionalen Beschleuniger werden mit Ländern und lokalen Akteuren zusammenarbeiten, um nachhaltige Lösungen für die Finanzierung des Gesundheitswesens zu fördern und zu skalieren und damit eines der dringendsten Hindernisse für die Bewältigung der wachsenden NCD-Belastung anzugehen.

NCDs, zu denen Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen sowie psychische und neurologische Störungen gehören, sind jährlich für etwa 41 Millionen Todesfälle weltweit verantwortlich - eine Zahl, die bis 2030 auf 52 Millionen ansteigen soll. Diese eskalierende Herausforderung stellt eine erhebliche Bedrohung für die globale Gesundheit und das Wirtschaftswachstum dar, mit prognostizierten Kosten in Höhe von 47 Billionen US-Dollar für Gesundheitsversorgung und Produktivitätsverluste zwischen 2010 und 2030. Trotz der eindeutigen und dringenden Bedrohung reichen die derzeitigen Regierungsausgaben und die Entwicklungshilfe nicht aus, um die steigende Zahl der Todesopfer und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen zu mindern.

Das Financing Accelerator Network for NCDs (Netzwerk zur Beschleunigung der Finanzierung von NCDs) zielt darauf ab, diese Herausforderung anzugehen, indem es Regierungen und lokale Stakeholder dabei unterstützt, ihre Reaktion auf NCDs zu verstärken und widerstandsfähigere Systeme zur Finanzierung des Gesundheitswesens aufzubauen, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung einer universellen Gesundheitsversorgung und dem Aufbau starker primärer Gesundheitssysteme liegt - wichtige Ziele im Rahmen der nachhaltigen Entwicklungsziele für 2030.