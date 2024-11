Amaro, Italien (ots/PRNewswire) - Eine vielseitig konfigurierbare, zertifizierte

Lösung für zahlreiche IoT-Anwendungen: reduziert Designkosten, beschleunigt

globale Bereitstellung, vereinfacht Konnektivität, während der Aufwand für die

Einhaltung regulatorischer Vorschriften erheblich minimiert wird.



Eurotech , ein führender Anbieter von Embedded-Systemen und Edge-AI-Lösungen,

präsentiert das ReliaGATE 15A-14, das erste cybersichere, modulare Edge-Gateway

der Branche, das der steigenden Nachfrage nach sicheren, flexiblen und weltweit

einsetzbaren IoT-Lösungen gerecht wird. Das Gateway unterstützt ein breites

Anwendungsspektrum und beschleunigt IoT-Projekte, indem es die Einhaltung

regionaler und netzbetreiberseitiger Zertifizierungen vereinfacht, die einfache

Integration von Feldgeräten ermöglicht und strenge Sicherheitsstandards erfüllt.





Das ReliaGATE 15A-14 kombiniert flexible Erweiterungsmöglichkeiten fürunterschiedliche Kundenanforderungen mit einem kompakten Formfaktor fürplatzsparende Einsätze. Dank Mobilfunkzertifizierung und globaler Abdeckungermöglicht es den globalen Betrieb mit nur einem Gerät und reduziert somitBetriebs- und Lagerkosten. 5G-fähig und langlebig bietet das ReliaGATE 15A-14eine zukunftssichere Projektunterstützung.Mit Vorschriften wie dem US IoT Cybersecurity Improvement Act, EU NIS2, RED, demCyber Resilience Act und der Maschinenrichtlinie ist Cybersicherheit nicht mehrnur eine Option, sondern eine Pflicht. Zertifiziert nach ISA/IEC 62443-4-2unterstützt es Unternehmen, regulatorische Standards zu erfüllen und damit Zeit,Aufwand und Kosten für deren Einhaltung erheblich zu reduzieren .Das ReliaGATE 15A-14 vereinfacht das Projektlebenszyklus-Management , indem eswichtige Aspekte wie Sicherheitsupdates, sichere Cloud-Bereitstellung undautomatische Meldung von Manipulationsereignissen übernimmt. Dank visuellerLow-Code/No-Code-Programmierumgebung und einer Vielzahl unterstützterFeldprotokolle beschleunigt es sowohl die Entwicklung von Benutzeranwendungenund die Integration von Feldgeräten als auch die Anbindung an Cloud-Dienstesowie die Ausführung anspruchsvoller Workloads auf dem Gerät. Dieser umfassendeAnsatz maximiert den ROI und sichert die zukünftige Skalierbarkeit."Das ReliaGATE 15A-14 bietet einen neuen Ansatz für Gateway-Modularität beigleichzeitiger Beibehaltung einer sicheren Architektur. Es reduziert denphysischen Platzbedarf und steigert die Konfigurierbarkeit für verschiedeneAnwendungsfälle - von industriellen Anwendungen bis hin zur Energieverteilung",sagte Marco Carrer, CTO bei Eurotech. "Damit können Unternehmen IoT-Lösungenschneller implementieren, den Betrieb vereinfachen, die Gesamtbetriebskostensenken und die Anforderungen an die Cybersicherheits-Compliance problemloserfüllen."Das ReliaGATE 15A-14 wird im Dezember 2024 verfügbar sein. Weitere Informationenerhalten Sie auf der Eurotech-Website(https://www.eurotech.com/products/reliagate-15a-14-modular-iot-edge-gateway/)oder direkt vom Eurotech-Vertriebsteam: https://www.eurotech.com/contact-us/Über EurotechEurotech (ETH.IM) ist ein multinationales Unternehmen, das Edge-Computer undLösungen für das Internet der Dinge (IoT) entwirft, entwickelt und anSystemintegratoren und Unternehmen liefert - komplett mit Dienstleistungen,Software und Hardware. Mit den Lösungen von Eurotech haben Kunden Zugang zuIoT-Bausteinen und Software-Plattformen, zu Edge Gateways für die Überwachungvon Anlagen und zu High-Performance Edge Computer (HPEC) für Anwendungen derkünstlichen Intelligenz (KI). Um immer umfassendere Lösungen anzubieten, istEurotech Partnerschaften mit führenden Unternehmen in ihrem Tätigkeitsbereicheingegangen, um "Best-in-Class"-Lösungen für das industrielle Internet der Dingezu entwickeln.Mehr erfahren (https://www.eurotech.com/)