AKTIE IM FOKUS Hypoport legen nach Hochstufung deutlich zu Eine Kaufempfehlung bringt die Aktien von Hypoport am Dienstag mit kräftigem Plus wieder an ihr Vortageshoch heran. Zuletzt gewannen sie 4,7 Prozent auf rund 233 Euro. Am Montag hatten sie ihre anfangs nach Quartalszahlen verbuchten hohen Gewinne …