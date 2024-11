Jungheinrich kämpft weiter mit Konjunkturschwäche - Anleger erleichtert

HAMBURG (dpa-AFX) - Die anhaltend schwache Konjunktur bremst die Geschäfte des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich weiterhin aus. Insgesamt lagen die Zahlen zum dritten Quartal aber im Rahmen der Erwartungen. Auch die Jahresprognose bestätigte der Vorstand, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Wenngleich es im Detail Anpassungen in beide Richtungen gab. An der Börse reagierten die Anleger zufrieden, die Aktie legte zu.

Zu Handelsbeginn gewann sie über 6 Prozent, zuletzt reduzierte sich das Kursplus auf gut zwei Prozent. Seit Jahresbeginn steht allerdings immer noch ein Abschlag von über einem Fünftel. Die im MDax notierten Vorzugsaktien machen knapp die Hälfte des Jungheinrich-Kapitals aus. Der Rest sind Stammaktien im Besitz der Erben des Firmengründers.