DJT: Beginnt jetzt der Short Squeeze?

Die Aktie der Trump Media & Technology Group (DJT) hat am Montag um 4,7 Prozent höher den Handel beendet, nachdem sie am Freitag bereits um 15 Prozent gestiegen war. Zuvor wurde bekannt, dass Donald Trump seine Anteile an dem Unternehmen nicht verkaufen würde. Am Dienstag notieren die Titel dagegen tief im roten Bereich.

Bei einem Schlusskurs von etwa 33 US-Dollar pro Aktie am Montag hat Trump Media eine Marktkapitalisierung von etwa 7,2 Milliarden US-Dollar, was dem gewählten US-Präsidenten einen Anteil von über 4,3 Milliarden US-Dollar einbringt, da er einen Anteil von rund 60 Prozent an DJT hält.