Astrazeneca hebt Jahresziele erneut - Milliardeninvestition in den USA

CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Eine hohe Nachfrage vor allem nach seinen Medikamenten gegen Krebs und seltene Krankheiten sorgt beim Pharmakonzern Astrazeneca für wachsenden Optimismus. Vorstandschef Pascal Soriot hob am Dienstag zur Zahlenvorlage ein weiteres Mal die Jahresziele an. "Unser Unternehmen hat den Weg auf seinem starken Wachstumspfad in den ersten neun Monaten fortgesetzt", sagte der Konzernlenker in Cambridge. Im dritten Quartal fielen Umsatz und Gewinn des Arzneimittelherstellers besser aus als von Analysten erwartet. Zudem kündigte der Konzern Milliardeninvestitionen in den Vereinigten Staaten an. Die zuletzt stark unter Druck stehende Aktie legte kurz nach Handelsstart zu, die Euphorie legte sich aber schnell.

Nach einem anfänglichen Kursplus von bis zu drei Prozent lag das Papier zuletzt wieder mit rund einem Prozent im Minus. Damit wurde die jüngste Talfahrt nur kurz unterbrochen. In den vergangenen drei Monaten hatte das Papier rund ein Fünftel an Wert eingebüßt, denn auf dem Kurs lastete ein Betrugs- und Korruptionsskandal in China. Berichten zufolge wird unter anderem wegen des Vorwurfs von Versicherungsbetrug und Medikamentenschmuggel gegen zahlreiche Mitarbeitende ermittelt. Auch der China-Chef wurde verhaftet.