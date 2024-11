Cancom nach Prognosesenkung 2024 so schwach wie Bechtle

Sal-Paradise schrieb 08.11.24, 08:57

EQS-News: Bechtle wächst im dritten Quartal international (deutsch)



08.11.2024 07:30:46



* Geschäftsvolumen leicht unter Vorjahr



* Umsatz steigt um 2,2 %



* EBT beträgt 78,6 Mio. EUR



* Operativer Cashflow mit 289,4 Mio. EUR deutlich über Vorjahr



* 890 junge Menschen in Ausbildung



Neckarsulm, 8. November 2024 - Die Geschäftsentwicklung der Bechtle AG stand

auch im dritten Quartal 2024 unter dem Eindruck unverändert schwieriger

wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Regional zeigte sich dabei ein sehr

differenziertes Bild. In den beiden wichtigsten Märkten der Bechtle Gruppe,

Deutschland und Frankreich, dominieren insbesondere in der Industrie

weiterhin Verunsicherung und Investitionszurückhaltung. In anderen

europäischen Ländern konnte Bechtle hingegen organisch deutliches Wachstum

erreichen. Insgesamt blieb das Geschäftsvolumen mit -1,1 % leicht hinter dem

Vorjahr zurück. Der Umsatz stieg dagegen um 2,2 % auf 1.511,3 Mio. EUR. Das

Vorsteuerergebnis (EBT) lag bei 78,6 Mio. EUR und damit deutlich unter dem

Vorjahreswert von 93,9 Mio. EUR. Die EBT-Marge ging von sehr guten 6,3 % auf

5,2 % zurück. Zum 30. September 2024 waren 15.608 Mitarbeitende bei Bechtle

beschäftigt. Das sind 768 Menschen mehr als im Vorjahr.



Das Geschäftsvolumen im Inland ging im dritten Quartal um 8,0 % zurück.

Hintergrund ist ein großvolumiges Softwareprojekt, das sich sehr positiv auf

das Vorjahresquartal ausgewirkt hatte. Ein vergleichbarer Effekt blieb in

diesem Jahr aus. International konnte Bechtle beim Geschäftsvolumen mit 10,7

% hingegen sehr deutlich zulegen. Auch organisch lag das Wachstum bei

beachtlichen 8,8 %. Insbesondere unsere Gesellschaften in Österreich und der

Schweiz sowie in Belgien und Großbritannien haben sich sehr positiv

entwickelt. "Insgesamt war der Geschäftsverlauf im dritten Quartal für uns

nicht zufriedenstellend. Weiterhin fehlen die Nachfrageimpulse unserer

mittelständischen Kunden vor allem in den beiden wichtigsten Ländermärkten

Deutschland und Frankreich. Sehr erfreulich entwickeln sich hingegen unsere

internationalen Gesellschaften - das ist auch eine Bestätigung unserer

europäischen M&A-Strategie," so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender,

Bechtle AG.



Kostendruck belastet Ergebnis



Das Vorsteuerergebnis betrug 78,6 Mio. EUR und konnte damit das sehr hohe

Niveau des Vorjahrs nicht halten. Zwar hat sich der Materialaufwand nur

unterproportional zum Umsatz entwickelt. Belastend wirkten sich aber ein

Rückgang bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie unter anderem

akquisitionsbedingt gestiegene Personalkosten und höhere Abschreibungen aus.



Operativer Cashflow belegt finanzielle Stärke



Sehr positiv entwickelt hat sich erneut der operative Cashflow. Er lag nach

den ersten neun Monaten 2024 bei 289,4 Mio. EUR (Vorjahr: 190,2 Mio. EUR) und

verbesserte sich damit um fast 100 Mio. EUR. Nach wie vor auf sehr hohem

Niveau lag der Abbau der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie

der Vorräte. Außerdem wirkte sich der geringere Abbau der Verbindlichkeiten

aus Lieferungen und Leistungen im Berichtszeitraum positiv aus. Der Free

Cashflow zeigte mit 196,0 Mio. EUR ein noch deutlicheres Plus (Vorjahr: 28,9

Mio. EUR).



Moderater Mitarbeiterzuwachs



Die Zahl der Mitarbeitenden an den europaweit über 120 Standorten erhöhte

sich zum 30. September 2024 um 768 Personen beziehungsweise 5,2 %. Rund 70 %

der neuen Kolleginnen und Kollegen kamen über Akquisitionen zu Bechtle. Ohne

Akquisitionen lag der Zuwachs bei den Mitarbeitenden lediglich bei 1,6 %.



Erneut starker Ausbildungsjahrgang



Seit annähernd 40 Jahren bildet Bechtle junge Menschen aus. Unser Ziel ist

es, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, indem wir Nachwuchskräfte in den

eigenen Reihen fördern. Zum Ausbildungsstart im September 2024 begannen 286

Auszubildende und dual Studierende ihre Karriere bei Bechtle. Insgesamt 890

junge Menschen befanden sich zum 30. September 2024 bei Bechtle in

Ausbildung - mehr als je zuvor.



Zuversicht bleibt



Auch im dritten Quartal blieben Projekte zur Erneuerung der klassischen

IT-Infrastruktur bei vielen mittelständischen Kunden aus. Die anhaltend

belastenden konjunkturellen Rahmenbedingungen und hohen Unsicherheiten

bezüglich der weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung veranlassten den

Vorstand, die im Juli angepasste Jahresprognose für das laufende

Geschäftsjahr zurückzunehmen. "Nach der Ergebnisentwicklung im bisherigen

Jahresverlauf und der auch im dritten Quartal ausgebliebenen konjunkturellen

Erholung, ist ein Erreichen der angepassten Prognose aus unserer Sicht nicht

mehr realistisch. Nach wie vor gehen wir jedoch von einer Verbesserung der

Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2024 aus, die auch durch unser

Geschäft mit den öffentlichen Kunden gestützt werden sollte", sagt Dr.

Thomas Olemotz.