1&1 und IONOS brechen ein ‒ Quartalszahlen lassen Anleger zittern!

Die Aktien von United Internet und seinen Tochtergesellschaften IONOS und 1&1 mussten am Dienstag erhebliche Verluste hinnehmen. Der Internetanbieter konnte mit den Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen nicht erfüllen. Laut Analyst Simon Stippig von Warburg Research zeigte insbesondere das Segment Customer Access Schwächen, während andere Bereiche sich stabil entwickelten.

United Internet-Aktien fallen auf den niedrigsten Stand seit Anfang August und verlieren fast 14 Prozent.

Die 1&1-Papiere rutschen auf den tiefsten Kurs seit Sommer 2023 und verzeichnen ein Minus von 8,9 Prozent.

Für IONOS sieht es mit einem Verlust von 7,4 Prozent ebenfalls düster aus.

IONOS, 1&1 und United Internet mit Quartalszahlen

IONOS konnte in den ersten neun Monaten einen Umsatzanstieg von knapp acht Prozent auf 1,1 Milliarden Euro verzeichnen. Das bereinigte EBITA stieg um neun Prozent auf 334,5 Millionen Euro und entsprach damit den Analystenerwartungen. IONOS-Chef Achim Weiß äußerte sich optimistisch für den Rest des Geschäftsjahres und bestätigte die Jahresziele.

Bei United Internet belasteten jedoch die gestiegenen Investitionen in den Ausbau des vierten Mobilfunknetzes in Deutschland das operative Ergebnis. Die Kosten hierfür verdoppelten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 167 Millionen Euro, was das EBITA um über ein Prozent auf 978 Millionen Euro drückte. Der Umsatz konnte um zwei Prozent auf 4,7 Milliarden Euro gesteigert werden, blieb jedoch unter den Erwartungen. Die Prognose für das Jahresumsatzwachstum wurde leicht nach unten korrigiert.

1&1 steigerte den margenstarken Service-Umsatz in den ersten neun Monaten um 2,5 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro, allerdings brach das operative Ergebnis (EBITA) um neun Prozent auf 463 Millionen Euro ein. Sowohl United Internet als auch 1&1 erwarten nun geringere Umsätze für das Gesamtjahr, bestätigen jedoch ihre Gewinnprognosen.

Analystenmeinung

Analyst Polo Tang von UBS beschrieb das dritte Quartal von United Internet als durchwachsen. Die schwachen Ergebnisse bei der Tochtergesellschaft 1&1 waren zwar erwartet, dennoch fiel das Resultat enttäuschend aus. Im MDAX führte United Internet den Abwärtstrend an und verzeichnete seit Jahresanfang ein Minus von 30 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion