net digital: Rückkehr zu Wachstum 2024

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die net digital AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) wegen des Ausfalls eines Acquiring-Bank-Partnerausfalls einen Umsatzrückgang auf 9,80 Mio. Euro (GJ 2022: 10,70 Mio. Euro) verbucht und aufgrund dessen auch einen EBITDA-Rückgang auf 0,23 Mio. Euro (GJ 2022: 0,87 Mio. Euro) verzeichnet. In der Folge senken die Analysten zwar das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.



Nach Aussage der Analysten habe das Unternehmen in den ersten 6 Monaten des aktuellen Geschäftsjahres stabile Umsatzerlöse von 5,41 Mio. Euro (HJ 2023: 5,42 Mio. Euro) erzielt. Das EBITDA sei hauptsächlich wegen eines ungünstigeren Umsatzmix auf 0,16 Mio. Euro (HJ 2023: 0,54 Mio. Euro) gefallen. Daneben wirke sich der Einmalaufwand für die Neustrukturierung bei Acquiring-Bank-Partnern und den verstärkten Investitionen in den KI-Wachstumsbereich ergebnismindernd aus. Nach der partnerausfallbedingten Umsatzdelle im zweiten Halbjahr 2023 habe net digital laut GBC im ersten Halbjahr 2024 dank der erfolgreichen Neustrukturierung des Acquiring-Partnernetzes wieder Wachstum erzielt. In Anbetracht dessen sei das Management für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 positiv gestimmt und rechne gegenüber dem Vorjahr mit einem deutlichen Umsatzwachstum und einer EBITDA-Verbesserung. Demnach sehe auch das Analystenteam das Unternehmen wieder in einer guten Ausgangslage, um mit seiner vielversprechenden Wachstumsstrategie deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserungen zu erzielen. Im Rahmen eines DCF-Modells und vor dem Hintergrund des Verwässerungseffekts durch eine Kapitalmaßnahme ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 13,30 Euro (zuvor: 14,45 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



Die net digital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,28EUR auf Tradegate (11. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Marcel Goldmann

Kursziel: 13,30 EUR