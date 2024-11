Habe keine einfachen Tage hinter mir

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing sieht bis zur Neuwahl noch große Aufgaben. Wissing sagte beim Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin, er habe keine einfachen Tage hinter sich. "Aber ich will einen Beitrag leisten, dass Deutschland bis zu Neuwahlen verantwortungsvoll regiert wird." Es sei jetzt nicht der Moment, über Befindlichkeiten zu reden, sondern um Aufgaben zu erledigen. "Da gibt es genug, und nicht kleine. Deswegen will ich mich auf Sachthemen konzentrieren."

Wissing war trotz des Scheiterns der Ampel aus SPD, Grünen und FDP im Amt geblieben und aus der FDP ausgetreten. Er übernahm zusätzlich das Justizressort.