10 Tipps, um noch in 2024 Steuern zu sparen

Ghost-Cash schrieb 08.11.24, 16:48

Da stimme ich dir zu. Das Negative überwiegt in der Wahrnehmung und Unsicherheiten hasst die Börse! Die unterschiedlichen Auslegungen bei den Bundesstaaten und den US Richtern, lässt keine Einschätzung zu. Welche gerichtliche Kosten sind bis heute Entstanden? 10 Milliarden plus?

Man könnte hier weiter argumentieren und auch den Chart verwenden, wir sind im Abwärtstrend!



Trotzdem bin ich jetzt eingestiegen, weil ich den Leidensdruck noch nicht erlebte und zuversichtlich bin, dass hier der Boden ist und der Trendwechsel kommen könnte. Ich versuche es mal mit Stichworten, damit es textlich nicht überläuft.

1) Bayer ist eine Weltmarke, kennt jeder

2) der Buchwert ist fast doppelt so hoch

3) die Dividendenkürzung hilft zum Schuldenabbau

4) die Stimmung ist sehr schlecht, Tiefstwerte

5) Marktführer in verschiedenen Sparten

6) Neuausrichtung nach China, riesiges Potential

7) in der Krise sind Nahrung und Medikamente top

8) Reorganisation und Personalabbau fördern die Kostenstruktur und machen die Firma fit

9) normalerweise sind im November und Dezember die stärksten Monate der Aktie

10) wenn das Wachstum am Dienstag überrascht, kommen auch die positiven Stimmen.



Zurzeit fehlen die grossen Investoren. Die Aktie ist nach meiner Auffassung sehr günstig. Am Dienstag werde ich den zweiten Schritt vornehmen, sobald die Zahlen und Ausblick stimmen.



Die Bayer-Aktie ist im Umbruch, hier erachte ich die Chancen. Probleme lassen sich beheben, dazu ist die Firma in der Lage.