Bayer: Es kann sogar noch schlimmer kommen!

Nach einer katastrophal verlaufenen Handelswoche ist dieses Minus auf zwischenzeitlich über 40 Prozent angewachsen. Nicht nur enttäuschten die am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen auf ganzer Linie, am Donnerstag wurde darüber hinaus bekannt, dass ein US-Hedgefonds eine signifikante Short-Position auf Bayer aufgebaut hat . Das genügte, um die Aktie mit einem Kurs von unter 20 Euro auf den niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren zu schicken.

Für die Aktie der ehemaligen Chemie- und Pharma-Ikone Bayer war 2024 erneut ein schweres Börsenjahr. Zur Handelseröffnung am Montag notierten die Anteile gegenüber dem Jahreswechsel mit einem Minus von 27 Prozent – eine angesichts der anhaltenden Gesamtmarktrallye auch im deutschen Leitindex DAX eine indiskutable Vorstellung!

Tipp aus der Redaktion: Der Wahlsieg von Donald Trump hat die Weichen für eine Jahresendrallye gestellt. Wer jetzt auf die richtigen Werte setzt, kann in den kommenden drei Monaten so richtig abräumen. Welche fünf besonders aussichtsreich sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Geht es jetzt wirklich noch schlimmer?

Nach dem erneuten Kurseinbruch – bei weitem nicht dem ersten seiner Art in den vergangenen Jahren – stehen viele Anleger vor der Frage, ob es jetzt noch schlimmer kommen kann? Der Blick in den Chart gibt darauf eine Antwort!

Starkes technisches Verkaufssignal

Mit dem Absturz auf ein neues 52-Wochen-Tief sowie den niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren wurde ein starkes technisches Verkaufssignal aktiviert – sowohl Jahres- als auch Mehrjahrestiefs gelten in der Chartanalyse als klassische Sell-Trigger. Dazu kommt, dass die Aktie im Bereich von 25 Euro ihren vorerst letzten Support aufgegeben hat.

Die nächsten Horizontalunterstützungen liegen nun neben der bereits am Donnerstag umkämpften 20-Euro-Marke bei 18,50 Euro und 19,50 Euro – mit der Einschränkung, dass diese schon mehr als zwei Jahrzehnte auf dem Buckel haben und in den Überlegungen vieler Anleger und Trader gleichermaßen kaum eine Rolle spielen dürften.

Aktie nur auf Tagesbasis überverkauft

Die Frage danach, ob die Aktie nicht inzwischen überverkauft ist, fällt gemischt aus. Auf Tagesbasis ist sie das mit einem Relative-Stärke-Wert (RSI) von 21,5 bereits. Eine technische Gegenreaktion ist deshalb jedoch noch nicht zwingend erforderlich, denn auf Wochen- und Monatsbasis liegt der RSI bei 30. Dieser Wert gilt als Schwelle, ob eine Aktie technisch überverkauft ist oder nicht.

Das bedeutet, dass Bayer trotz der anhaltenden Kursverluste sein Abwärtspotenzial noch immer nicht vollständig ausgeschöpft hat und nach einer kurzfristigen Gegenbewegung weiter fallen könnte – und das noch über viele Wochen und Monate hinweg.

Nur noch wenigen Chancen auf eine Trendwende

Was die Chancen auf eine Trendwende betrifft, ist hervorzuheben, dass die zeitweise aussichtsreichen bullishen Divergenzen inzwischen dahin sind, da die Aufwärtstrends der technischen Indikatoren RSI und MACD im Tageschart gebrochen wurden.

Des Weiteren spricht gegen einen nachhaltigen Turnaround, dass der Trendstärkeindikator MACD sowohl auf Wochen- als auch auf Monatsbasis wieder unter seine Signallinie gefallen ist, was auf eine erneute Beschleunigung des Abwärtstrends hindeutet. Im Unterschied zum Tageschart können auf höheren Zeitebenen außerdem keine bullishen Divergenzen beobachtet werden, sodass auch keine langfristige Trendwende in Sicht ist.

Fazit: Ja, es geht tatsächlich noch schlimmer ...

Damit ergibt sich für die Aktie von Bayer aus technischer Perspektive ein äußerst düsteres Bild, das nur wenig Raum für Hoffnungen auf Besserung einräumt. Wer hier als Anleger auf einen Turnaround wetten möchte, dürfte neben starken Nerven auch viel Geduld brauchen. Besser ist es, auf eine nachhaltige Bodenbildung im Bereich der oben genannten Unterstützungen zu warten.

Angesichts des überverkauften Tagescharts besteht jedoch die Chance auf eine kurzfristige Gegenbewegung. Ohne externe Katalysatoren wie der Einstieg eines aktivistischen Investors oder eine plötzliche Wende in den zehntausenden offenen Gerichtsprozessen gegen das Unternehmen dürfte diese aufgrund der ausgeprägten technischen Schwäche jedoch nicht von Nachhaltigkeit geprägt sein.

Besser ist es daher, um die Aktie einen großen Bogen zu machen und sich nach besser gemanagten, werthaltigeren Unternehmen umzusehen.

... aber kurzfristig könnte sich eine Wette auf eine Gegenreaktion lohnen!

Wer trotz der schwierigen technischen Situation die Chance auf eine Zwischenrallye wahrnehmen möchte, kann das mithilfe des Discount-Optionsscheins VM520R tun.

Dieser verfügt mit dem 20. Dezember über eine knackig kurze Laufzeit und ist mit einer Basis von 20 Euro darauf ausgelegt, dass Bayer diese Unterstützung behaupten und von hier aus einen Rebound aufs Börsenparkett zaubern kann.

Gedeckelt sind Kursgewinne bei 30 Euro, was bis Weihnachten aber kaum realistisch erscheint, sodass VM520R zwischen 20 und 30 Euro über einen hohen Hebel verfügt, wie der Blick in das Auszahlungsprofil zum Laufzeitende zeigt:

Szenariotabelle

Discount-Optionsschein VM520R (Basis 20 € / Cap 30 €) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Kaufpreis Aktie * 20,58 € Kaufpreis Optionsschein * 1,34 € Basis / Cap 20,00 € / 30,00 € Laufzeit / Fälligkeit 20.12.2024 Verkaufspreis Aktie 20,00 € 22,50 € 25,00 € 27,50 € 30,00 € Wertentw. m. Optionsschein 0,00 € 2,50 € 5,00 € 7,50 € 10,00 € Rendite Aktie -2,8 % +9,3 % +21,5 % +33,6 % +45,8 % Rendite Optionsschein -100,0 % +86,6 % +273,1 % +459,7 % +646,3 % Breakeven 21,34 €

* Stand: 14. November, 17:15 Uhr (MEZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie von Bayer zum Verfallstag am 20.12.2024 unterhalb von 20 Euro notieren, verfällt der Discount-Call wertlos, es besteht also Totalverlustgefahr!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion