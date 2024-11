Aktie zu heiß gelaufen? Dow-Jones-Schwergewicht wird nach Zahlen verkauft!

Nach einem Plus von kanpp 42 Prozent in 12 Monaten ist die Aktie von Home Depot, der vor Lowe's größten Heimwerkerkette der USA, am oberen Ende ihrer historischen Bewertungsspanne angelangt. Mit einem für das laufende Geschäftsjahr erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27 notieren die Anteile rund 25 Prozent über dem Mittel der vergangenen fünf Jahre.

Um diese außergewöhnlich hohe Bewertung der Aktien zu verteidigen, stand das Dow-Jones-Schwergewicht, das auf einen Indexanteil von 5,7 Prozent kommt und sich damit nur UnitedHealth, Goldman Sachs und Microsoft geschlagen geben muss, am Dienstag in der Pflicht, Blockbuster-Zahlen vorzulegen. Das ist dem Unternehmen der Kursreaktion nach zu urteilen nicht gelungen.