Eine Botschaft der gefrorenen Welt an die führenden Politiker der Welt auf der COP29

Hochrangige Nebenveranstaltung auf der UNFCCC-Klimakonferenz zur Verdeutlichung der globalen Folgen des Klimawandels in der Kryosphäre

OSLO, Norwegen, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- Unter der Leitung des norwegischen Vorsitzes des Arktischen Rates befassen sich wichtige Interessenvertreter und Rechteinhaber aus polaren, gebirgigen und gefährdeten niedrig gelegenen Regionen auf der COP29 in Baku, Aserbaidschan, mit dem Kryosphärenwandel und seinen globalen Auswirkungen. Die hochrangige Nebenveranstaltung „Eine Botschaft aus der gefrorenen Welt - die globalen Auswirkungen einer sich verändernden Kryosphäre" findet am 12. November 2024 von 16:45-18:15 Uhr statt. Zu den Mitwirkenden gehören Bangladesch, Pakistan, Deutschland, Nepal, der Inuit Circumpolar Council, die World Meteorological Organization, das International Centre for Integrated Mountain Development, die International Cryosphere Climate Initiative, das Arctic Monitoring and Assessment Programme des Arctic Council und der Wissenschaftliche Ausschuss für Antarktisforschung.