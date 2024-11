Online-Einkauf zunehmend von Influencern und Social Shopping geprägt / Postbank Jugend-Digitalstudie 2024 (FOTO)

Bonn (ots) -



- Influencer*innen beeinflussen mehr als die Hälfte der Jugendlichen in

Deutschland

- Ausgaben im Online-Handel sprunghaft auf 167 Euro pro Monat gestiegen



Die Bedeutung von Influencer*innen im E-Commerce nimmt weiter zu: 54 Prozent der

Jugendlichen haben im vergangenen halben Jahr mindestens ein Produkt gekauft,

das ihnen von entsprechenden Botschafter*innen präsentiert wurde. Dieser Wert

steigt seit 2020 von damals 41 Prozent kontinuierlich an und lag im Vorjahr noch

bei 50 Prozent. Jetzt hat dieser Trend die Mehrheit der 16- bis 18-Jährigen

erreicht. Das sind Ergebnisse der repräsentativen Jugend-Digitalstudie 2024 der

Postbank.





Vor allem Mädchen lassen sich der Studie zufolge beim Einkaufen durchProduktvorschläge auf Blogs, Instagram und Co. beeinflussen. 62 Prozent vonihnen sind in den vergangenen sechs Monaten der Empfehlung von Influencer*innengefolgt, aber nur 47 Prozent der befragten Jungen. Außerdem lassen sich dieälteren Befragten eher beeinflussen als die jüngeren: 59 Prozent der 18-Jährigenund 49 Prozent der 16-Jährigen kaufen Produkte, die sie bei ihrenSocial-Media-Ikonen gesehen haben.Jugendliche geben deutlich mehr im Internet ausVermutlich auch, weil die Produktpräsentationen der Influencer*innen Lust aufKonsum machen, sind die Ausgaben der 16- bis 18-Jährigen für den Online-Konsumim Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen, nämlich um 43 Prozent auf jetzt 167Euro pro Monat. Im Vorjahr hatten die jungen Deutschen monatlich noch 117 Euroim Schnitt für Käufe im Internet ausgegeben. Jungen investieren dabei mitdurchschnittlich 217 Euro deutlich mehr als Mädchen mit 116 Euro.Die männlichen Jugendlichen geben nicht nur mehr Geld aus, sie nutzen auchhäufiger einen direkten Klick auf Youtube, Instagram und Co. als die weiblichenBefragten: Etwa jeder zweite Junge aber nur rund jedes dritte Mädchen betreibt"Social Shopping" und kauft Produkte direkt über ein soziales Netzwerk.Insgesamt haben das schon 44 Prozent aller befragten Jugendlichen mindestenseinmal getan, weitere 30 Prozent können es sich in Zukunft vorstellen. Damit istauch dieser Trend ein wichtiger Treiber für Umsätze im Online-Handel. Fast dreiViertel derjenigen mit Social-Shopping-Erfahrung möchten es in Zukunft genausohäufig tun wie bisher oder sogar öfter. Anreize sind Rabattaktionen, besondersgut passende oder neuartige Produkte und die Bequemlichkeit, weil sich dieJugendlichen ohnehin in den Sozialen Medien aufhalten."Meinungsbildner in den Sozialen Medien gewinnen zunehmend das Vertrauen jungerMenschen", sagt Thomas Brosch, Leiter Digitalvertrieb der Postbank. "Siekonkurrieren mit Freunden, Eltern, klassischen Medien und Lehrern um die