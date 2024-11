FELIX bringt die Haustier- und Musikindustrie zusammen wie nie zuvor

London (ots/PRNewswire) - Nestlé Purina enthüllt, dass FELIX der Hauptsponsor

der Europatournee 2025 von Robbie Williams ist



Nestlé Purina gibt heute bekannt, dass FELIX, die meistverkaufte

Katzenfuttermarke in Europa, mit dem globalen Superstar Robbie Williams als

Hauptsponsor seiner Europatournee 2025 auf Tournee gehen wird.



Dies ist das erste Mal, dass eine Katzenfuttermarke eine Tournee eines bekannten

Musikers sponsert und damit die Haustier- und die Musikindustrie wie nie zuvor

zusammenbringt. Die Tournee ist die Fortsetzung der Partnerschaft zwischen der

Marke und dem international bekannten Künstler. Robbie Williams schrieb im

vergangenen Jahr exklusiv für die Werbekampagne der Marke den Song "It's Great

To Be a Cat".





