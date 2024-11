Tesla: Ist die Aufwärtsbewegung nachhaltig?

➡️ WKN: VC7S27

Die Tesla-Aktie kennt nach dem Wahlsieg von Donald Trump zum nächsten US Präsidenten kein Halten mehr. Doch nun ist die Aktie in einem Widerstandsbereich angelangt und auch verschiedene Vorfilter zeigen eine potenzielle Korrektur an. Mit diesem Discount Call Optionsschein lässt sich aktuell eine attraktive Seitwärtsrendite von +34,51% (oder: +57,26% p.a.) erzielen. Mehr dazu in diesem Video.