Sieg für Shell vor Gericht - Klimaklage abgewiesen

trick17-2 schrieb 08.08.24, 16:25

Sehr guter Beitrag, Zebra.

Am Tiefpunkt liquide zu sein, ist schwierig.

Am Hoch zu verkaufen und stumpf auf Cash zu gehen, ist mindestens genauso schwierig. Bekomme ich nicht hin.



Es stellt sich auch die Frage, wo stehen wir denn im Zyklus.

Öl vor 16 Jahren doppelt so teuer bei 150 USD.

Jetzt stehen wir bei 80 USD -und es ist teuer?

Bekommen wir wirklich eine Rezession?



Bei zyklischen Unternehmen ist für mich die Verschuldung wichtig.

Shell steht hier wirklich gut da, deutlich besser noch als vor 5 Jahren.

Schulden wurden reduziert und auch die Verpflichtung aus der Quartalsdividende ist merklich kleiner,

weil man über 2 Mrd Aktien eingezogen hat.

8,5 Mrd Aktien *, 0,47 USD - 6,3 Mrd Aktien * 0,344 USD = 1,8 Mrd USD/Quartal

30 Mrd Schulden weniger * 5% Zinsen = 0,4 Mrd USD/Quartal



Also 2,2 Mrd USD weniger fixe Cash Out für diese Positionen. Eine ARP kann man relativ schnell stoppen.



Shell ist hier für Krisen gut aufgestellt.

Ich sehe hier keine Kurshalbierung, auch nicht mehr Öl wieder auf 20USd fallen sollte.



Sollte es zu einem Krieg im Nahen Osten kommen, so sehe ich eher Ölversorgungsprobleme und steigende Ölpreise.



Die Hinterfragung der eigenen Investitionen, gerade bei der derzeitigen (und fast risikolosen) Rendite auf buybacks

ist absolut zielführend und findet ja auch statt.





Geld vom Tisch zu nehmen, wenn die Party in vollem Gange ist, hört sich einfach an. Ist es aber nicht.

Mir hilft es, schrittweise zu verkaufen. Ich bleibe auf der Party, allerdings mit geringerem Einsatz.

Ich finde es total super, dann 1/5 der Position in den Markt zu geben. Steigt es weiter, geht das nächste Fünftel weg.

Hab ich am Peak verkauft, so habe ich zumindest 1/5 realisiert.

Manchmal ist auch alles rausgegangen und ein paar Monate später konnte ich günstiger zurück kaufen.

Timing ist alles. Aber alles nicht einfach.

Man wird dann vom Investor zum Trader, will ich eigentlich auch nicht.



trick17