BMW nach Empfehlung etwas erholt - Mercedes-Benz stabilisiert

Der Margendruck durch chinesische Hersteller nehme zwar weiter zu, so der Experte. Die unterdurchschnittliche Entwicklung des Sektors habe aber auch die Bewertung geschröpft. Die Zollrisiken würden inzwischen besser verstanden und könnten sogar zu regulatorischen Erleichterungen führen, beispielsweise beim Thema CO2-Emissionen oder Förderungen. Letztlich könnten sich Einsparungsmaßnahmen ergebe, die die Konzerne schlanker und wettbewerbsfähiger machen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von BMW haben sich am Dienstag nach einer Analystenempfehlung etwas von ihrem Tief seit vier Jahren abgesetzt. Die Papiere der Münchner gewannen bis zu 1,1 Prozent, bleiben aber 2024 noch fast ein Drittel unter Wasser. Javier Martinez de Olcoz Cerdan von Morgan Stanley hob nicht nur BMW auf "Overweight", sondern auch die Branche auf "In-Line" und gab damit seine ganz skeptische Haltung auf.

Favorit des Morgan-Stanley-Experten sind Mercedes Benz , deren Aktien sich am Tief seit 2022 stabilisieren. Die Aktien der Porsche AG und die von Volkswagen hielten sich am Dienstag in einem schwachen Gesamtmarkt ebenfalls gut./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 68,66 auf Tradegate (12. November 2024, 12:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,86 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,49 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 9,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,8900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +18,20 %/+65,48 % bedeutet.