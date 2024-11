Hans-Peter Goldnick ist neuer Präsident der deutschen Geflügelwirtschaft / Präsidentschaftswahl im Rahmen der Mitgliederversammlung des Zentralverbands der deutschen Geflügelwirtschaft

Berlin (ots) - Der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft hat einen

neuen Präsidenten. Der norddeutsche Unternehmer Hans-Peter Goldnick wurde im

Rahmen der Mitgliederversammlung, die in Hannover stattfand, einstimmig zum

obersten Repräsentanten der Geflügelwirtschaft gegenüber Politik und

Gesellschaft gewählt.



Der ausgebildete Bankkaufmann, geboren in der Kreisstadt Bad Segeberg, nach

seiner Ernennung: "Ich habe das Engagement für die Geflügelwirtschaft quasi in

die Wiege gelegt bekommen, denn meine Eltern waren damals schon engagiert. Als

ich nun gefragt wurde, ob ich als Präsident kandidieren möchte, habe ich mir

Zeit für die Entscheidung genommen. Ich habe mir wichtige Menschen gesprochen -

im privaten Umfeld und auch in unserer Branche. Am Ende stand mein Entschluss

fest: Ich möchte mit meinem Namen und all meinen Fähigkeiten für die Themen und

Herausforderungen aller Bereiche unserer großartigen Branche einstehen. Egal, ob

Hähnchen, Puten, Eier, Enten oder Gänse: Wir produzieren gute, gesunde

Lebensmittel auf eine nachhaltige und moderne Art und Weise. Wir stellen die

Versorgung Deutschlands mit diesen wichtigen Lebensmitteln sicher. Damit wir

dafür von Seiten der Politik faire und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen

erhalten, daran werde ich täglich und mit aller Kraft arbeiten."







Hans-Peter Goldnick aufgebaut hat, sind 40 Mitarbeiter beschäftigt.



Mit der heutigen Wahl beendet der bisherige Präsident, Friedrich-Otto Ripke

seine achtjährige Tätigkeit für den ZDG: "Sowohl Geflügelfleisch als auch

Hühnereier sind heute beliebter denn je - in Deutschland und global. Die

Interessen unserer Landwirtinnen, Landwirte und Unternehmen sind bei Hans-Peter

Goldnick in der richtigen, starken Hand. Ich wünsche meinem Nachfolger alles

Gute."



Über den ZDG



Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V. (ZDG) vertritt als

berufsständische Dach- und Spitzenorganisation die Interessen der deutschen

Geflügelwirtschaft auf Bundes- und EU-Ebene gegenüber politischen, amtlichen

sowie berufsständischen Organisationen, der Öffentlichkeit und dem Ausland. Für

die Geflügelfleischwirtschaft sind innerhalb des ZDG der Bundesverband der

Geflügelschlachtereien e.V. (BVG), der Bundesverband bäuerlicher

Hähnchenerzeuger e.V. (BVH) und der Verband Deutscher Putenerzeuger e.V. (VDP)

organisiert. Insgesamt spricht der ZDG für rund 8.000 Mitglieder aus den

angeschlossenen Bundes- und Landesverbänden.



Pressekontakt:



Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. (ZDG)

Amil Hota | Leiter Kommunikation

Claire-Waldoff-Str. 7 | 10117 Berlin

Telefon 030 288831-40 | Mobil 0170 7682232

E-Mail: mailto:presse@zdg-online.de | Internet: http://www.zdg-online.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32363/5906693

OTS: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V.





