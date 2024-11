SAF-Holland kappt Umsatzziel nach schwachem Sommer - Kursrutsch

BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland rechnet nach einem enttäuschenden dritten Quartal mit einem noch deutlicheren Umsatzrückgang im laufenden Jahr. Der Umsatz dürfte statt rund 2 Milliarden nur rund 1,95 Milliarden Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Dienstag im unterfränkischen Bessenbach mit. Dank eines brummenden Geschäfts mit Ersatzteilen soll die Marge zwar so hoch ausfallen wie angekündigt. Doch im dritten Quartal lief es für SAF-Holland schlechter als gedacht. So konnte das Unternehmen seine Anleger an der Börse nicht überzeugen.

Der Kurs der SAF-Holland-Aktie rutschte am späten Vormittag um fast 10 Prozent auf 13,40 Euro ab und gehörte zu den größten Verlierern im schwachen Nebenwerte-Index SDax . Nach Höhenflügen im Frühjahr und Sommer wurde die Aktie damit rund 13 Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel.