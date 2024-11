Beteiligungsgesellschaft Indus warnt vor Gewinnrückgang

Huta schrieb 02.11.24, 08:13

Guten Morgen !



Inzwischen hat die MWB ihre Analyse auf der Basis der korrigierten Prognose überarbeitet und bleibt beim "Kaufen" Urteil mit einem leicht von 35 auf 34 Euro reduzierten Kursziel.

Wie ich ja schon mehrfach geschrieben habe, ist es mir ein Rätsel, wie die Analysten auf ihre jeweiligen Kursziele kommen (ich favorisiere immer noch die Theorie, dass sie diese auswürfeln ;-)). Ich persönlich würde auch nicht ganz so forsch an die EpS Schätzung herangehen (MWB schätzt 2,78 Euro je Aktie). Nichts dagegen aber ich wäre da etwas vorsichtiger (mMn nach wird das EpS dann eher bei etwa 2,35 Euro liegen)



Trotzdem: Indus bzw. die Beteiligungsgesellschaften haben gezeigt, dass sie in einem durchaus als krisenhaft zu bezeichnenden Umfeld durchaus gutes Geld verdienen können. Das zeigt die Stärke des deutschen Mittelstands und der im Portfolio der Indus befindlichen Unternehmen. Dadurch wird Indus wohl auch in die Lage versetzt, den Aktionären eine interessante Dividende zahlen zu können.



Dadurch dass Indus in den letzten Jahren immer wieder Firmenwertabschreibungen vornehmen musste (einmal den zwischenzeitlich sehr hohen Kapitalkosten geschuldet und aktuell eben der schlechten Konjunkturlage in Deutschland), dürfte der Firmenwertansatz in der Bilanz (ich persönlich halte einen sehr hohen Firmenwertansatz immer für problematisch, weil man als außenstehender Aktionär die Werthaltigkeit solcher Ansätze nicht wirklich einschätzen kann) inzwischen auf ein eher unproblematisches Niveau herabgesunken sein. Anders gesagt: Wenn man bisher, trotz sehr hoher Zinsen in den Vorjahren und trotz schlecht laufender Konjunktur, auf den verbliebenen Ansatz keine Abschreibungen vornehmen musste, wird das wohl angesichts wieder rückläufiger Zinsen und dem Vernehmen nach wenigstens etwas besserer konjunktureller Lage im nächsten Jahr, wohl auch nicht mehr so schnell nötig werden.



Insofern: Indus notiert derzeit unter dem EK je Aktie (und dieses ist durch die Firmenwerabschreibungen der letzten Jahre mMn durchaus konservativer einzuschätzen als vor noch drei oder vier Jahren), Indus verdient weiter gutes Geld und bezogen auf den Gewinn je Aktie ist diese weiterhin günstig bewertet (wenn ich mal "meine" 2,35 Euro ansetze, komme ich auf ein aktuelles KGV von 8,7. Die Dividendenrendite sollte bei über 5% liegen. Zudem ist die Indus Ag auch in einem schlechten Jahr wie 2024 dazu in der Lage einen hohen Cashflow auszuweisen - 110 Mio Euro Free Cashflow ist in diesen Zeiten sicher alles andere als alltäglich und gibt der Indus die Mögichkeiten, weitere interessante Beteiligungsunternehmen zu übernehmen.

Und das alles in einem, ich habe es ja schon einmal erwähnt, "annus horibilis" 2024. Zieht die Konjunktur auch nur leicht an (wie es ja wenigstens momentan alle Experten für 2025 vermuten), dürfte Indus davon sehr profitieren. Die Beteiligungsunternehmen sind ja auch in sehr schwachen Jahren dazu in der Lage, eine sehr beachtenswerte Marge zu erwirtschaften, da sollte es bei besser laufender Konjunktur ja erst recht möglich sein.



Daher bleibe ich dabei: Auf mittlere Sicht ist Indus ein attraktives Investment und sind die aktuellen Kurse in meinen Augen schon sehr interessant.



Wie immer natürlich nur meine persönliche Meinung und keine Empfehlung. Ein schönes Wochenende allerseits.