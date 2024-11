Advanced Blockchain: Neuausrichtung für nachhaltiges Wachstum

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Goldmann von GBC prüft die Advanced Blockchain AG derzeit die Finanz- und Governance-Prozesse, um eine solide und verlässliche Grundlage für die kommenden Jahre zu schaffen und so das Vertrauen bei Investoren und Stakeholdern zu festigen. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.



Nach Analystenaussage könne wegen der aktuellen Prüfung der Geschäftsjahre 2021 bis 2023 derzeit kein vollständiger Konzern-Halbjahresabschluss für das Jahr 2024 zur Hauptversammlung am 4. Dezember 2024 bereitgestellt werden. Dennoch zeige das Unternehmen bereits klare Fortschritte in Richtung einer transparenteren und robusteren Finanzberichterstattung. Im Jahr 2025 solle zudem die strategische Ausrichtung weiter verstärkt werden, um sich es als führenden Akteur und vertrauenswürdige „Go-To-Partner“ im Bereich Kryptowährungen und Blockchain-Technologien zu etablieren. Im Rahmen der Veröffentlichung der konsolidierten Unternehmensabschlüsse und einer verbesserten Transparenz des gesamten Portfolios plane GBC, das Portfolio umfassend neu zu bewerten. Mit einer aktuellen Bewertung von 27,87 Mio. Euro und abzüglich der Holdingkosten von 1,35 Mio. Euro, ergebe sich eine Unternehmensbewertung von 26,52 Mio. Euro. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 7,00 Euro (zuvor: 17,64 Euro) und erneuern jedoch das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.11.2024, 12:25 Uhr)



Die Advanced Blockchain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,11 % und einem Kurs von 5,60EUR auf Tradegate (12. November 2024, 12:17 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Matthias Greiffenberger

Kursziel: 7,00 Euro