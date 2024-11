KSB blickt zuversichtlicher auf 2024

Diese Information hatte ich im Rahmen eines 1-1 vor einigen Jahren mit dem Vorstand erhalten. Ich persönlich sehe die Unterscheidung zwischen Pumpen und Service als suboptimal, siehe Beitrag 2.343 und die Diskussionsbeiträge anderer um diesen Beitrag herum.Vermutlich hast Du Recht, dass eine Pumpe in einem Kernkraftwerk die höhere Wertschöpfung schon in der Produktion und weniger im Service hat. Das weiß ich nicht, weil das damals (noch) nicht entsprechend differenziert wurde. Entscheidend und viel transparenter wäre, wenn KSB nach Anwendungsfeldern segmentieren würde. Aber sicherlich gibt es gute Gründe, warum sie das nicht machen, bspw. um sich nicht zu sehr in die Karten blicken zu lassen.Ich frage mich in diesem Zusammenhang auch, ob es nicht auch viel dichter an der operativen Realität des Betriebs ist. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass konzernintern die GIW-Pumpen servicemäßig eine große Schnittmenge mit den Nikkiso-Pumpen und diese, bzw. oder mit den KSB-Kraftwerkspumpen haben. Das dürfte allein schon regional schwierig sein. Aber so 100%ig weiß ich das nicht. Wäre vielleicht mal eine Frage für den nächsten Call