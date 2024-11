Hannan gibt Ergebnisse der Hauptversammlung und Ernennung eines neuen Directors bekannt

12. November 2024 - Vancouver, Kanada – Hannan Metals Limited („Hannan“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-l ... ) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) gibt die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt, die am Freitag, dem 8. November 2024 (die „Versammlung“), in Vancouver, British Columbia, stattfand. Aktionäre, die insgesamt 35.629.570 Stammaktien hielten, waren bei der Versammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten vertreten, was 29,58 % der mit allen ausstehenden Stammaktien des Unternehmens verbundenen Stimmen zum Stichtag entspricht. Die Aktionäre stimmten für alle Angelegenheiten, die vor der Versammlung vorgelegt wurden, wie in der Einladung zur Versammlung und im Informationsrundschreiben vom 2. Oktober 2024 dargelegt, einschließlich:

Festlegung der Größe des Board of Directors auf vier Directors und Wahl der folgenden Personen als Directors bis zur nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens: Michael Hudson, Georgina Carnegie, Nick DeMare und David Henstridge; Ernennung von Davidson & Company, Chartered Professional Accountants, zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr; und die Ratifizierung des Aktienoptionsplans des Unternehmens, gemäß dem das Unternehmen Aktienoptionen bis zu 10 % seiner zum Zeitpunkt der Gewährung ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien gewähren kann.

Im Anschluss an die Versammlung hat der Board of Directors Herrn Hudson erneut zum Executive Chairman und CEO, Herrn Lars Dahlenborg zum President, Herrn Harvey Lim zum Chief Financial Officer und Frau Mariana Bermudez zur Corporate Secretary ernannt. Die Herren DeMare und Henstridge sowie Frau Carnegie wurden zu Mitgliedern des Prüfungsausschusses ernannt.

Neue Ernennung zum Director

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass Frau Catalina „Katty“ Vargas mit sofortiger Wirkung zum neuen nicht unabhängigen Director des Unternehmens ernannt wurde. Frau Vargas ist seit Juli 2019 ein fester Bestandteil des Führungsteams von Hannan und fungiert als General Manager und HSEC-Leiterin, wo sie eine entscheidende Rolle bei der Einbindung von Stakeholdern und dem Risikomanagement für die Explorationsaktivitäten des Unternehmens spielt. Ihre Berufung in den Board of Directors bringt über drei Jahrzehnte unschätzbarer Erfahrung im Bergbausektor mit sich, insbesondere in Peru.

