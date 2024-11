PVA Tepla trotz Auftragsschwund mit Umsatzplus - Rechnet mit Aufschwung

WETTENBERG (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen PVA Tepla hat dem schwierigen Branchenumfeld getrotzt. Vor allem dank guter Geschäften mit Metrologie-Systemen für die Ultraschallmikroskopie setzte das SDax -Unternehmen in den ersten neun Monaten mehr um. Dabei stieg die Profitabilität deutlich. Allerdings ringt der Konzern weiter mit einer Nachfrageschwäche im Halbleiterbereich. Das Management rechnet deshalb bei Umsatz und operativen Ergebnis (Ebitda) für 2024 nur noch mit der unteren Hälfte der prognostizierten Bandbreiten. Doch die Führungsspitze um Chefin Jalin Ketter erwartet einen baldigen Aufschwung. Die Aktie zog an.

Gegenwärtig zeichne sich eine Aufhellung der Rahmenbedingungen ab, schrieb Ketter am Dienstag in einem Brief an die Aktionäre. "Im laufenden und nachfolgenden Quartalen erwartet der Vorstand eine spürbare Belebung der für die PVA Tepla-Gruppe relevanten Märkte und damit einhergehend perspektivisch auch deutliche Impulse im Auftragseingang."