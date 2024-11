Die HFX iQ-Rückenmarkstimulation von Nevro mit KI-Technologie erhält die CE-Zertifizierung in Europa und erweitert die globale Produktpalette

REDWOOD CITY, Kalifornien, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- Nevro Corp. (NYSE: NVRO), ein weltweit tätiges Unternehmen für Medizinprodukte, das umfassende, lebensverändernde Lösungen für die Behandlung chronischer Schmerzen anbietet, gab heute bekannt, dass es für sein HFX iQ System zur Rückenmarkstimulation (SCS) die CE-Zertifizierung in Europa erhalten hat. Die CE Kennzeichnung ermöglicht es Nevro, HFX iQ in allen Ländern auf den Markt zu bringen, die diese Zertifizierung anerkennen.

HFX iQ ist das erste und einzige SCS-System mit künstlicher Intelligenz (KI), das eine auf bahnbrechenden Erkenntnissen basierende Hochfrequenztherapie (10 kHz) mit kontinuierlichen Erkenntnissen aus Cloud-Daten kombiniert, um eine personalisierte Schmerzlinderung zu erreichen.*

„Wir freuen uns sehr über die CE-Zertifizierung für HFX iQ, da sie einen wichtigen Meilenstein auf unserem strategischen Weg zur Marktdurchdringung unserer datenbasierten, KI-gestützten SCS-Therapie darstellt", sagte Kevin Thornal, CEO und Präsident von Nevro. „Patienten in Europa, die unter chronischen Schmerzen leiden, erhalten nun Zugang zu einer individuellen Schmerzlinderung – und können diese Schmerzlinderung über einen längeren Zeitraum beibehalten."

„HFX iQ stellt einen transformativen Fortschritt in der Art und Weise dar, wie wir bei der Behandlung chronischer Schmerzen vorgehen", sagte Dr. Ganesan Baranidharan, Facharzt für Anästhesie und Schmerztherapie am Leeds Teaching Hospital NHS Trust. „Durch den Einsatz von KI-Technologie und datengesteuerter Programmierung – entwickelt auf der Grundlage von Ergebnissen und realen Patientendaten aus über 10 Jahren – hat HFX iQ das Potenzial, nicht nur zur Optimierung der Ressourcen im Gesundheitswesen beizutragen, indem weniger persönliche Programmierung und unnötige Krankenhausbesuche erforderlich sind, sondern auch neue Standards für eine frühere und wirksamere Schmerzbehandlung zu setzen und die Patienten in die Rückenmarkstimulation einzubeziehen."