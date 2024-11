BVI Fondsbranche erzielt im dritten Quartal Zuwächse im Neugeschäft Das Neugeschäft der deutschen Fondsbranche ist im dritten Quartal gewachsen. Insgesamt erzielten die Vermögensverwalter von Juli bis Ende September netto rund 8,6 Milliarden Euro an Zuflüssen, teilte der Branchenverband BVI am Dienstag in Frankfurt …