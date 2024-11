Plug Power: Über 200 Millionen US-Dollar Verlust – Aktie taucht ab!

Plug sagte in einer Mitteilung, dass die Umsatzentwicklung des Unternehmens die "Trendwende beim Einsatz von Elektrolyseuren, die fortgesetzte Ausweitung des intern produzierten Wasserstoffnetzwerks und die verstärkte Nutzung der Produktionskapazitäten" widerspiegele.

Das Wasserstoff-Brennstoffzellen-Unternehmen hat am Dienstag einen Nettoverlust von 211 Millionen US-Dollar oder 25 Cent pro Aktie für das dritte Quartal gemeldet, verglichen mit einem Verlust von 283 Millionen US-Dollar oder 47 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Die von FactSet befragten Analysten hatten mit einem Verlust von 24 Cent pro Aktie gerechnet. Der Umsatz fiel von 199 Millionen US-Dollar auf 174 Millionen US-Dollar, während die Analysten mit 207 Millionen gerechnet hatten.

"Die Leistung von Plug Power in diesem Quartal unterstreicht unser Engagement für den Aufbau einer nachhaltigen und profitablen Wasserstoffzukunft", so CEO Andy Marsh in einer Erklärung.

Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz von 700 bis 800 Millionen US-Dollar, während Analysten mit 804 Millionen US-Dollar gerechnet hatten. In der letzten Gewinnmitteilung von Plug Power hatte das Unternehmen eine Prognose von 825 bis 925 Millionen US-Dollar abgegeben.

Der Wasserstoffspezialist wies auf mehrere Anzeichen für finanzielle Fortschritte im letzten Quartal hin. So stieg beispielsweise der operative Cashflow im Vergleich zum Vorquartal um 31 Prozent, was laut Plug Power Faktoren wie die Hebelwirkung der Lagerbestände und die Effizienz des Betriebskapitals widerspiegelt.

Plug Power "erwartet weitere Verbesserungen, da die Umsätze im vierten Quartal steigen werden, was eine weitere Hebelwirkung auf die Lagerbestände und die fixen Herstellungskosten ermöglicht", so das Unternehmen.

Darüber hinaus verringerte sich der Bruttomargenverlust im Vergleich zum zweiten Quartal um 37 Prozent, da verschiedene Einnahmeströme, darunter Geräte, Dienstleistungen und Stromabnahmeverträge, zugenommen haben.

Plug Power verzeichnete einen Umsatzanstieg von 285 Prozent aus dem Verkauf von Elektrolyseuren. "Dieses Quartal markiert einen wichtigen Meilenstein für die Skalierung des Elektrolyseurgeschäfts von Plug Power und stellt einen bedeutenden Wendepunkt für die gesamte Branche dar, wobei für das vierte Quartal 2024 mit weiteren bedeutenden Implementierungen zu rechnen ist", so das Unternehmen in einer Mitteilung. "Dies positioniert die Produktplattform für Wachstum im Jahr 2025 und darüber hinaus."

Die Aktie notiert nach Veröffentlichung der Zahlen mit roten Vorzeichen. Seit Jahresbeginn haben die Titel über 55 Prozent an Wert verloren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 1,809EUR auf Tradegate (12. November 2024, 13:49 Uhr) gehandelt.