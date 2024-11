Medigene präsentiert Daten zu innovativer IFN-?-Biosensor-Technologie bei SITC 2024

Planegg/Martinsried (IRW-Press / 12.11.2024) – Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, präsentierte Daten über die neueste Erweiterung ihrer End-to-End (E2E)-Plattform, die Interferon-Gamma (IFN-γ)-Biosensor-Technologie, die eine Echtzeit-Überwachung und Quantifizierung der IFN-γ-Freisetzung aus Zytokin-sezernierenden Zellen ermöglicht, auf der Konferenz der Society of Immunotherapy of Cancer (SITC) 2024, die vom 6. bis 10. November 2024 in Houston, Texas, USA, stattfand.

Das Poster "The IFN-γ Biosensor – A universal tool for IFN-γ detection in cellular co-culture assays" ist auf der Medigene-Website verfügbar: https://medigene.de/wissenschaft/abstracts/

"Die Freisetzung von IFN-γ ist eine der am häufigsten angewandten Methoden zur Messung der Funktionalität von T-Zellen oder NK-Zellen. Die derzeitigen Methoden zum Nachweis der IFN-γ-Sekretion weisen mehrere Nachteile auf, darunter eine lange Durchführungszeit und die Notwendigkeit teurer, temperaturempfindlicher Reagenzien", sagte Dolores Schendel, CSO der Medigene AG. "Der IFN-γ-Biosensor ist ein innovatives Werkzeug innerhalb unserer E2E-Plattform, das eine einfache, kostengünstige, zellbasierte Alternative zur Quantifizierung von sekretiertem IFN-γ bietet. Dieser Biosensor umgeht die Einschränkungen derzeitiger Methoden, indem er Zeit, Kosten und Aufwand reduziert. Die Biosensorzellen können direkt als Fremdzellen zu Kokulturen von T- oder NK-Zellen hinzugefügt werden. Dies reduziert die Anzahl der benötigten Testschritte drastisch und ermöglicht gleichzeitig eine kontinuierliche Bewertung der IFN-γ-Sekretion über einen längeren Zeitraumals Standard-Endpunkttests."

Das vorgestellte Poster zeigte einen direkten Vergleich zwischen der herkömmlichen Standardmethode, Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA), und dem firmeneigenen innovativen IFN-γ-Biosensor, der die IFN-γ-Freisetzung direkt messen kann, sowohl in Zellkokulturen als auch in Überständen von Zellkulturen. Die Biosensorzellen wurden so entwickelt, dass sie ein grün fluoreszierendes Protein (GFP) produzieren, wenn sie IFN-γ ausgesetzt sind, und eine quantitative Analyse des GFP-Fluoreszenzsignals ermöglichen.

