Chipriese ASML im Abwärtssog der Branche – Chance zum Einstieg?

Trotz des Hypes um die Branche gibt es bei vielen Unternehmen, darunter auch ASML , Herausforderungen. Mitte Oktober enttäuschte der schwache Ausblick des niederländischen Unternehmens die Anleger, was zu einem dramatischen Kurssturz von 16 Prozent an einem einzigen Tag führte – dem größten Rückgang seit Jahrzehnten. Im Vergleich zum Jahresbeginn liegt die Aktie nun im Minus. Doch gerade diese Kursentwicklung eröffnet langfristig orientierten Anlegern eine interessante Chance. Denn ASML bleibt in vielerlei Hinsicht einzigartig und ist finanziell solide aufgestellt.

Die technologischen Innovationen von ASML, insbesondere die neuesten Lithografiemaschinen, die für die Produktion der modernsten Chips erforderlich sind, sind kaum zu kopieren. Seit 2019 unterliegt das Unternehmen einem Exportverbot für seine fortschrittlichsten Maschinen nach China. China hat zunehmend Schwierigkeiten, Chips der neuesten Generation aus dem Ausland zu beziehen und ist noch weit davon entfernt, die komplexen und jahrzehntelang gewachsenen Lieferketten der Halbleiterindustrie in Eigenregie aufzubauen. Heute ist ASML der unangefochtene Weltmarktführer in diesem Bereich. Mit seinen Maschinen werden Siliziumscheiben (Wafer) belichtet, um Halbleiter zu fertigen – eine Schlüsseltechnologie für die gesamte Chipindustrie.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML auf 1.057 Euro festgelegt und die Aktie immerhin mit "Overweight" eingestuft. Analyst Sandeep Deshpande erwartet, dass der Kapitalmarkttag am 14. November keine Änderungen an den langfristigen Zielen des Unternehmens bis 2030 mit sich bringen wird. Dies könnte angesichts der jüngsten Kursschwäche für den Markt durchaus positiv sein, so Deshpande in seiner Analyse.

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

Fazit

Für Anleger bedeutet dies, dass ASML als führender Anbieter im Bereich der High-Tech-Lithografie weiterhin eine zentrale Rolle in der globalen Chipproduktion spielt – und trotz der jüngsten Schwächen an der Börse langfristig ein "Kauf" ist.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 635,4EUR auf Tradegate (12. November 2024, 11:35 Uhr) gehandelt.