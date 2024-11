Designierte Chefdiplomatin der EU will härtere China-Politik Die designierte EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas will sich für eine härtere Gangart im Umgang mit China einsetzen. Ohne Chinas Unterstützung wäre Russland nicht in der Lage, den Krieg gegen die Ukraine mit der gleichen Stärke fortzuführen, …