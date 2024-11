US-Baumarktkette Home Depot erwartet weniger starken Umsatzrückgang als bisher

ATLANTA (dpa-AFX) - Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot wird für das laufende Geschäftsjahr etwas zuversichtlicher. Das dritte Quartal habe die eigenen Erwartungen übertroffen, sagte Unternehmenschef Ted Decker am Dienstag laut einer Mitteilung. Mit der Normalisierung des Wetters habe sich die Nachfrage etwa nach Saisonware und Heimwerkermaterial verbessert. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun, dass der Umsatz auf vergleichbarer Basis um rund 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr schrumpft. Zuletzt hatte die Baumarktkette mit einem Rückgang des Erlöses von drei und vier Prozent gerechnet.

In den drei Monaten bis zum 27. Oktober wuchs der Umsatz dank der Übernahme des Handwerkerspezialisten SRS um knapp sieben Prozent auf 40,2 Milliarden US-Dollar, wie der US-Konzern am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis schrumpften die Erlöse jedoch um 1,3 Prozent.