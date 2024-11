Shanghai Electric stärkt globale Partnerschaften und treibt den nachhaltigen Fortschritt bei industriellen Lösungen voran

Shanghai Electric unterzeichnete auf der CIIE 2024 neue Kooperationsvereinbarungen und strategische Abkommen mit der Carrier Group und der Svenska Kullagerfabriken AB (SKF) China Sales Co., Ltd.

Die neuen Geschäftsallianzen mit der Carrier Group und SKF (China) Sales Co., Ltd („SKF"), die ihre Innovationen im Bereich der fortschrittlichen und effizienten Energietechnologien weiter bündeln, werden es Shanghai Electric ermöglichen, die Partnerschaft zu nutzen, um seine Angebote zu entwickeln und zu verbessern, die darauf ausgerichtet sind, die globalen Dekarbonisierungsbemühungen zu unterstützen.

„Shanghai Electric arbeitet weiterhin daran, sinnvolle, zukunftsorientierte Partnerschaften auf der ganzen Welt zu schließen und so an den grenzenlosen Möglichkeiten des technologischen Fortschritts teilzuhaben", sagte Wu Lei, Vorsitzender von Shanghai Electric. „Wir sind bestrebt, neue Möglichkeiten zu erkunden und die Beziehungen zu unseren Partnern zu vertiefen, um gemeinsam neue Herausforderungen der Industrie anzugehen und die Grenzen der nachhaltigen Technologie zu erforschen."

Die strategische Vereinbarung mit der Carrier Group markiert das 37. Jahr der Zusammenarbeit zwischen den beiden Branchenführern. Im Rahmen der neuen Vereinbarung werden Shanghai Electric und Carrier ihr Fachwissen bündeln, um Lösungen voranzutreiben, die mit Chinas Zielen für Klimaneutralität und CO2-Reduzierung übereinstimmen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Kontrolle des Raumklimas, industriellen Wärmepumpenanwendungen und nachhaltiger Entwicklung.

Beide Unternehmen haben den strategischen Moment erkannt, den ökologischen Fortschritt zu beschleunigen, und wollen ihre jeweiligen Stärken nutzen, um ihre Partnerschaft in neue Bereiche der energieeffizienten Infrastruktur und der kohlenstoffarmen Initiativen voranzutreiben.

Die Zusammenarbeit von Shanghai Electric und SKF wird die Beiträge beider Unternehmen zur industriellen Innovation erweitern und vertiefen. Die Partnerschaft nutzt die Spitzenkompetenz von SKF in den Bereichen Lager, Dichtungen und Schmiersysteme und soll die Produktstruktur von Shanghai Electric optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend dynamischen Markt verbessern.

Die Zusammenarbeit wird auch Initiativen in den Bereichen energy und medical equipment umfassen, in denen beide Unternehmen daran arbeiten werden, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die Chinas nationale Ziele in den Bereichen neue Energie und High-End-Produktion unterstützen.

Durch die Verstärkung von Partnerschaften mit Unternehmen in der gesamten Lieferkette setzt Shanghai Electric weiterhin auf technologische Innovation und widmet sich weiterhin Innovationen, die industrielle Lösungen verbessern und optimieren. Durch kontinuierliches Engagement und strategische Zusammenarbeit will das Unternehmen eine Vorreiterrolle bei der Förderung einer widerstandsfähigen, nachhaltigen und fortschrittlichen Industrielandschaft für künftige Generationen einnehmen.

