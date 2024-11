Gold und Silber taumeln. Kupferpreis bricht ein. Kupferproduzenten unter Druck

Der Druck steigt. Gold läuft derzeit Gefahr, unter die 2.600 US-Dollar abzurutschen. Für Silber kommt es noch heftiger. Dem Edelmetall droht gar ein Rücksetzer unter die 30 US-Dollar. Damit zeichnet sich beim Silberpreis ein veritables Preisdebakel ab, denn vor drei Wochen schien es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis es über die 35 US-Dollar gehen würde. Die Lage ist mittlerweile sowohl für Gold als auch für Silber prekär. Doch dazu an anderer Stelle mehr.

Kupferpreis bricht ein

Der Kupferpreis kann sich der aktuellen Gemengelage nicht entziehen und bricht ein. Ähnlich, wie Gold und Silber, zählt der gegenwärtig extrem starke US-Dollar zu den Belastungsfaktoren. Seit der Wahl Trumps zum nächsten US-Präsidenten haussiert der Greenback am Devisenmarkt. Ein kurzfristiges Ende dieser ausgeprägten Dollarstärke ist nicht auszumachen.

Am morgigen Mittwoch werden zudem die aktuellen US-Verbraucherpreise für Oktober veröffentlicht. Sollte es hier zu einer herben Enttäuschung kommen, könnte es bei Gold, Silber und auch Kupfer noch einmal kräftig im Karton rappeln. Positive Überraschungen sind demnach sehr willkommen.

Fazit

Der Kupferpreis beendete seinen letzten Erholungsversuch noch vor der wichtigen Marke von 4,5 US-Dollar. Das Unvermögen, eine nachhaltige Aufwärtsbewegung auf die Beine zu stellen, mahnt zur Vorsicht. Ein erneuter Test der 4,0 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Mit Blick auf die Oberseite wäre ein Vorstoß über die 4,5 US-Dollar eminent wichtig.

Die Luft wird dünner - Kupferproduzenten unter Druck

Für die Aktien der Kupferproduzenten wird die Luft derzeit immer dünner. Stellvertretend sei auf die aktuelle Konstellation bei Southern Copper verwiesen. Die Q3-Zahlen des Kupferproduzenten wurden bereits im Kommentar „Kupferpreis trotzt der Gemengelage. Kupferproduzent mit Zahlen“ thematisiert.

Der obere Chart verdeutlicht, dass die Kupferaktie in den letzten Tagen jede Menge charttechnisches Porzellan zerschlagen hat. Die wichtigen Unterstützungen bei 110 US-Dollar und 107,5 US-Dollar wurden durchbrochen. Sollte es nun auch noch unter die 104+ US-Dollar gehen, würde der Weg in Richtung der psychologisch wichtigen 100er Marke frei. Kurzum. Die Zeichen stehen auf Fortsetzung der Korrektur. Auch ein Rücksetzer unter die 100 US-Dollar muss mit einkalkuliert werden. Sollte dieser Fall eintreten, ist mit weiteren Abgaben in Richtung 94 US-Dollar zu rechnen. Die Rückkehr über die 110 US-Dollar hat oberste Priorität, um das Chartbild zu entspannen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

