TÜV-Verband kommentiert BSI-Bericht zur Lage der IT-Sicherheit

Informationstechnik (BSI) macht deutlich: Cyberangriffe werden eine dauerhafte

Bedrohung bleiben und richten hohen wirtschaftlichen Schaden an. Cybersicherheit

ist daher eine unabdingbare Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit und

Stabilität unserer Wirtschaft. Dabei sind nicht nur große Unternehmen betroffen,

sondern viele Angriffe - von DDoS-Attacken bis hin zu Ransomware-Attacken -

richten sich mittlerweile auch gegen kleine und mittlere Unternehmen. Zu oft

sind diese nicht ausreichend geschützt und daher ein leichtes Ziel für

Cyberkriminelle. Hier besteht Handlungsbedarf: Alle Unternehmen, von klein bis

groß, müssen ihre Systeme bestmöglich gegen Angriffe schützen.

Vertrauenswürdige, sichere digitale Infrastrukturen sind das Rückgrat unserer

Gesellschaft. Sie sind entscheidend für die Versorgung der Bevölkerung und das

nachhaltige Wirtschaftswachstum in Deutschland."



"Durch technische Innovationen erhalten böswillige Akteure im digitalen Raum

neue Handlungsmöglichkeiten. Cyberkriminelle verfeinern ihre Methoden, setzen

modernste Technologien ein und gehen immer aggressiver vor. Unabhängig von der

fortschreitenden Technik bleibt der Mensch jedoch das schwächste Glied in der

Sicherheitskette. Ein Mitarbeiter mit gut ausgeprägtem Bewusstsein für

Cybersicherheitsrisiken ist durch Technik nicht zu ersetzen. Unternehmen, die

die eigene Resilienz gegenüber Cyberangriffen stärken wollen, müssen ihre

Mitarbeitenden mit einem grundlegenden Bewusstsein für Cybersicherheit

ausstatten. Es ist entscheidend, alle Mitarbeitenden gezielt zu schulen und für

Gefahren wie Phishing-Angriffe zu sensibilisieren."



Die TÜV-Unternehmen tragen aktiv dazu bei, die Cybersicherheit von Staat,

Wirtschaft, Wissenschaft und Verbraucher:innen zu erhöhen. Sie bieten ein

breites Spektrum an Dienstleistungen und unterstützen ihre Kunden in jeder Phase

des Cybersicherheitszyklus.



Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen

Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch

unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit

sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen

ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und

qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen

Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere

Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit

Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.



