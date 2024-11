ToolsGroup wird von QKS Group in den SPARK MatrixTM-Kategorien für Einzelhandel und Lieferketten für 2024 als Technologieführer ausgezeichnet

Das Unternehmen erhält in der SPARK Matrix 2024-Kategorie Retail Forecasting and Replenishment und in der SPARK Matrix 2024-Kategorie Global Supply Chain Inventory Optimization Bestnoten für seine Technologiekompetenz und Kundenorientierung

BOSTON, MASSACHUSETTS / ACCESSWIRE / 12. November 2024 / ToolsGroup, ein führender Anbieter von Planungslösungen für Einzelhandel und Lieferketten, wurde von QKS Group in der SPARK Matrix 2024-Kategorie Retail Forecasting and Replenishment und bei der Marktanalyse im Hinblick auf die SPARK Matrix 2024-Kategorie Global Supply Chain Inventory Optimization zum Technologieführer gekürt. Die international tätige Beratungs- und Researchfirma QKS Group bewertet Anbieter in der SPARK Matrix auf Grundlage von zwei Hauptkriterien: Technologiekompetenz und Kundenorientierung.

ToolsGroup wurde in der SPARK Matrix 2024 für den Bereich Retail Forecasting and Replenishment (Prognose und Nachbestückung im Einzelhandel) wegen seiner Kompetenzen bei der Optimierung der Nachfrageprognose und bei der strategisch besseren Nachbestückung und Allokation (Zuteilung) vor und während der Saison in komplexen Einzelhandelsumgebungen zum Leader gekürt. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und ausgeklügeltem Demand Sensing (Bedarfsermittlung) ermöglicht ToolsGroup eine Optimierung von Produkt, Platzierung, Vertriebsschiene, Preis und zeitlicher Planung und unterstützt Unternehmen so bei der Umsatz-, Margen- und Gewinnmaximierung.

Zusätzlich wurde ToolsGroup zum dritten Mal in Folge zum Leader in der SPARK-Matrix 2024-Kategorie Global Supply Chain Inventory Optimization (Bestandsoptimierung in der Lieferkette) gekürt, weil es seine Kompetenzen bei der Kostensenkung, Gewinnmaximierung und beim Erreichen der strategischen Unternehmensziele der Kunden unter Beweis stellen konnte. Die KI-gesteuerten Technologien des Unternehmens - insbesondere probabilistische Prognosen, serviceorientierte Bestandsoptimierung und dynamische Datenvereinheitlichung in Echtzeit - versetzen Unternehmen in die Lage, ihre Dienstleistungsziele zu erreichen oder zu übertreffen und gleichzeitig die Bestände richtig zu dimensionieren.