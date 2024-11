Opawica Explorations beginnt als Vorbereitung auf anstehendes Bohrprogramm mit Feldarbeiten auf seinem Goldprojekt Arrowhead in Quebec, Kanada.

12. November 2024 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Opawica Explorations Inc. (TSXV: OPW) (FWB: A2PEAD) (OTCQB: OPWEF) (das „Unternehmen“ oder „Opawica“), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit Fokus auf Edel- und Basismetallprojekte, berichtet über die Mobilisierung eines Teams zur Durchführung von Feldarbeiten auf dem Goldprojekt Arrowhead („Arrowhead“) im Goldcamp Abitibi in Quebec, Kanada.

Das Unternehmen hat insbesondere ein Vorbereitungsteam zum Projekt Arrowhead entsandt, zu dem ein in Quebec registrierter Geologe und ein Assistent gehören. Dieses Team soll alles für ein anstehendes Bohrprogramm vorbereiten, indem Zugangsstraßen geplant und Bohrstandorte für mindestens 25 hochwertige Goldziele festgelegt werden, die zuvor in der Zone identifiziert wurden. Das Team wird außerdem Standorte für sekundäre oder alternative Bohrstandorte erkunden.

Blake Morgan, CEO, sagte: „Das ist ein wichtiger Schritt, um Arrowhead voranzubringen, während wir auf die Genehmigungserteilung warten. Durch diese Vorbereitungen werden wir schnell mobilisieren und sicherstellen können, dass wir so effizient und schnell wie möglich bohren können, sobald die Genehmigungen gewährt wurden.“

Die 25 Bohrziele wurden in Zusammenarbeit mit den Firmen ALS GoldSpot Discoveries Ltd. und Opawica ermittelt. Das Team führte verschiedene ältere und aktuelle Bohrlochdaten zusammen, darunter geologische, strukturelle, alterationsbezogene, mineralogische und geochemische sowie seismische 2D-Daten, die einen tieferen Einblick in die Geologie von Arrowhead ermöglichten. Auf Grundlage der Auswertung dieser aktualisierten Bohrlochdatenbank konnten ein einheitliches 3D-Modell/geologisches Modell, ein Verwerfungsnetzwerk und ein Erzkörpermodell erstellt werden, das das Fundament für eine Bohrexplorationsstrategie auf dem Konzessionsgebiet Arrowhead bildete.

Die ersten Prospektionsarbeiten begannen 1920 auf der Hauptscherzone im Norden des Konzessionsgebiets. 1926 bestanden die Explorationsarbeiten aus Prospektion, Grubenbau, Schürfgrabungen und Diamantbohrungen, um vor allem zwei Scherzonen mit Quarz-Karbonat-Gängen mit freiem Gold zu testen. Goldwerte von bis zu 45,05 g/t wurden über nennenswerte Breiten erzielt.

Yvan Bussieres, P.Eng., ist die qualifizierte Person bei Opawica Explorations Inc. und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung bestätigt. * Die qualifizierte Person hat die Informationen zum Grünsteingürtel Abitibi nicht überprüft. Mineralisierung auf angrenzenden und/oder nahegelegenen ähnlichen Konzessionsgebieten muss kein Hinweis auf die Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens sein.

Seite 2 ► Seite 1 von 3