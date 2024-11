Wie Gummi das Tierwohl revolutioniert (VIDEO)

Waldkraiburg (ots) - Das Gummiwerk KRAIBURG Elastik

(https://kraiburg-elastik.de/unternehmen/wir-ueber-uns/) ist Spezialist in der

Herstellung von Gummimatten. Über 200 Mitarbeitende produzieren dank eines

einzigartigen Verfahrens Stallbodenbeläge für die Tierhaltung. Das Geheimnis:

durchdachtes Upcycling!



Nachhaltiger Gummikreislauf - seit 1968





Firmengründer Peter Schmidt wollte alten Autoreifen ein zweites Lebenermöglichen. 1968 wurde diese Vision Wirklichkeit: Mittlerweile werden jährlichca. 7,5 Millionen Pkw-Reifen zu Bodenbelägen für Tierställe upgecycelt. KRAIBURGnutzt die wichtigen Eigenschaften der Reifen - Formstabilität, Elastizität undAbriebfestigkeit - und verwertet den darin enthaltenen wertvollen Kautschukressourcenschonend wieder. Die Produktion läuft nahezu abfallfrei: Es entstehtein nachhaltiger Gummikreislauf(https://kraiburg-elastik.de/unternehmen/unser-umweltbeitrag/) .Tierwohl und Umweltschutz Hand in HandDank der Gummimatten profitieren Tiere weltweit von einem weichen, trittsicherenUntergrund, auf dem sie bequem liegen und sicher laufen. Dies steigert dasWohlbefinden nachweislich und trägt zu gesunden, leistungsfähigen Tieren bei.Tierhaltern helfen moderne Stallbodenbeläge ihre Arbeitsabläufe effizienter zugestalten. Aufgrund hoher Rohstoffqualität wird gänzlich auf minderwertigeFüllstoffe verzichtet. Regelmäßige Prüfungen, z.B. durch die DLG, garantierendie Unbedenklichkeit der Produkte für Mensch, Tier und Umwelt.Emissionen mindern und Ressourcen schonenDas Engagement von KRAIBURG für eine tiergerechte, emissionsarme und effizienteTierhaltung mit ressourcenschonenden, umweltfreundlichen Rohstoffen ebnet auchden Weg für eine umweltbewusste Nutztierhaltung(https://kraiburg-elastik.de/ratgeber/fachwissen/emissionsminderung/) . Hierwill das Unternehmen auch in Zukunft einen wertvollen Beitrag zur Ernährung undErhaltung der Welt leisten.