Hafen Antwerpen-Brügge neues Mitglied im Wasserstoffnetzwerk (FOTO)

Duisburg (ots) - Der Hy.Region.Rhein.Ruhr e.V., das Netzwerk für die

Wasserstoffwirtschaft, begrüßt den Hafen Antwerpen-Brügge als neues Mitglied.

Mit dem Beitritt gewinnt der Verein weiter an Schlagkraft, um den Aufbau einer

Wasserstoffwirtschaft sowie den grenzüberschreitenden Austausch voranzutreiben.

Die Bedeutung der Häfen als Knotenpunkte für Import und Verteilung von

Wasserstoff ist hoch. Mit dem Duisburger, dem Rotterdamer und nun

Antwerpen-Brügge sind die wichtigen zentralen Häfen im Hy.Region.Rhein.Ruhr e.V.

jetzt eingebunden.



Häfen als Schlüssel zur Wasserstoffwirtschaft





Antwerpen-Brügge ist einer der größten europäischen Seehäfen und zweitgrößterChemie-Cluster weltweit. Er gilt auch als bedeutender Akteur in derWasserstoffwirtschaft."Die Aufnahme des Hafens Antwerpen-Brügge ist ein wichtiger Meilenstein undzeigt das wachsende Interesse internationaler Akteure an derWasserstoffwirtschaft unserer Region", erklärt Thomas Patermann,Vorstandsvorsitzender des Hy.Region.Rhein.Ruhr e.V."Durch die Bündelung der Kräfte unserer Mitgliedshäfen - Duisburg, Rotterdam undnun auch Antwerpen-Brügge - schaffen wir ein starkes Fundament zurPositionierung der Region Rhein-Ruhr als zentrale Drehscheibe in EuropasWasserstoffwirtschaft", freut sich auch Rasmus C. Beck, Geschäftsführer derWirtschaftsentwicklung Duisburg Business & Innovation GmbH.Internationale Perspektiven auf die KooperationRichard Schroeter, Port Representative Germany & Switzerland vom Port ofAntwerp-Bruges: "Der Hafen Antwerpen-Brügge bereitet sich aktiv auf dieHerausforderungen der Energiewende vor und ist bereit, die erstenWasserstoff-Derivate noch in diesem Jahrzehnt zu empfangen, umzuschlagen undweiterzuleiten. Der Beitritt im Netzwerk Hy.Region.Rhein.Ruhr ermöglicht es uns,unsere Infrastruktur und Expertise im Bereich Wasserstoff einzubringen, weiterauszubauen und in Zusammenarbeit mit der Rhein-Ruhr-Region eine reibungsloseWertschöpfungskette für Wasserstoff weiter voranzutreiben."duisport-CEO Markus Bangen unterstreicht ebenfalls die Bedeutung dieserZusammenarbeit: "Als eine der wichtigsten Logistik-Drehscheiben Europas sehenwir im Wasserstoff das zentrale Element für die grüne Transformation unsererIndustrie. Durch die Zusammenarbeit mit den Häfen Antwerpen-Brügge und Rotterdamund das Engagement im Verein Hy.Region.Rhein.Ruhr wollen wir gemeinsam einestarke Wasserstoffinfrastruktur schaffen, die grenzüberschreitend funktioniertund den Unternehmen in unserer Region einen entscheidenden Vorteil verschafft."Über den Hy.Region.Rhein.Ruhr e.V.