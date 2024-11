Fake-President-Betrugsmasche weiter "en vogue" - auch dank KI

Hamburg (ots) -



- Künstlich intelligent: Wirtschaftskriminelle professionalisieren ihre

Betrugsmaschen mit KI-Tools noch weiter, Deepfakes stellen bei

"Social-Engineering-Betrug" große Gefahr dar

- Unbequeme Wahrheit: Innentäter richteten 2023 [1] in Deutschland weiterhin die

meisten und größten Schäden an: 55 % der Fälle und 76 % des Schadenvolumens

gingen auf ihr Konto, 2024 könnte sich das Blatt allerdings wenden

- Falsche Chefs weiter in Mode: Fallzahlen bei Fake President sind 2023 um knapp

ein Drittel (+31 %) gestiegen, Schadenvolumen bei Unternehmen hat sich

allerdings halbiert (-55 %)

- Trend 2024: Schadenvolumen bei Unternehmen durch Fake President dürfte sich

2024 deutlich, schätzungsweise [2] um mehr als 50 % steigen, bei

gleichbleibenden Fallzahlen



Wirtschaftskriminelle schlagen immer häufiger zu und richten immer größere

Schäden an. Sie werden - auch dank Künstlicher Intelligenz (KI) - immer

professioneller. Insbesondere das sogenannte "Social Engineering", also

Betrugsmaschen, bei denen die Täter Menschen manipulieren, erfreut sich bei

Kriminellen immer größerer Beliebtheit. Allerdings richten weiterhin die

Innentäter, also die eigenen Mitarbeitenden, die meisten Schäden an.





