BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Pence belassen. "Der Winter kommt, aber die Fluggesellschaften haben sich warm angezogen", schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auf den Nordatlantik-Routen gingen sie weiterhin am diszipliniertesten mit ihren Kapazitäten um. Der größte Bremsklotz blieben die Asien-Strecken, auf denen der Aufholprozess nach der Covid-Pandemie noch immer andauere./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 17:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2024 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 2,893EUR auf Tradegate (12. November 2024, 12:59 Uhr) gehandelt.