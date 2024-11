Auf diesem Niveau sehr attraktiv – Halbleiter-Aktie mit 30 Prozent Kurspotenzial

Starke Position im Automobilsektor

Im Vergleich zu seinen Wettbewerbern sei NXP gut aufgestellt, um von den Wachstumstrends bei elektronischen Systemen für die Automobilindustrie zu profitieren, so Mobley. Er erwartet, dass das Unternehmen langfristig schneller wachsen wird als der gesamte Halbleitermarkt im Automobilbereich. NXP erzielt rund 56 Prozent seines Umsatzes aus diesem Segment und hält einen Marktanteil von 10 Prozent, was das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter in diesem Bereich macht.

Erholungspotenzial nach schwierigen Jahren

Während der Covid-19-Pandemie geriet NXP aufgrund von Lieferkettenproblemen in der Automobilindustrie unter Druck und verlor bei Investoren an Attraktivität. Doch Mobley sieht nun einen Wendepunkt:

Aktuell bietet die Aktie auf diesem Niveau einen attraktiven Einstiegspunkt für Investoren.

Er erwartet, dass die Automobilzulieferer ihre extrem niedrigen Lagerbestände wieder auffüllen müssen. Mit einer prognostizierten moderaten Beschleunigung der Fahrzeugproduktion bis zum Jahr 2025 sieht er Potenzial für eine Nachfragesteigerung nach Automobilchips. "Eine ähnliche Dynamik könnte auch im industriellen Endmarkt greifen, der stark von makroökonomischen Trends und Zinssätzen beeinflusst wird", fügt Mobley hinzu.

Hohe Margen trotz Marktabschwung

Trotz des Abschwungs in den Jahren 2023 und 2024 blieben die Margen von NXP widerstandsfähig. Die Bruttomargen des Unternehmens erreichten historische Höchststände, während Konkurrenten stärkere Einbußen hinnehmen mussten. Das spreche für die Robustheit des Geschäftsmodells von NXP, so Mobley.

Fokus auf Wachstumsbereiche wie Elektrifizierung und autonomes Fahren

Mobley rät Anlegern, Unternehmen mit starkem Engagement im Automobilsektor und Fokus auf wachstumsstarke Trends wie die Elektrifizierung und autonome Fahrtechnologien zu bevorzugen. NXP sei insbesondere bei Radarsensoren führend und gut positioniert, um von der zunehmenden Verbreitung autonomer Fahrzeuge zu profitieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die NXP Semiconductors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 215EUR auf Tradegate (12. November 2024, 14:44 Uhr) gehandelt.