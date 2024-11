q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: q.beyond AG

ISIN: DE0005137004



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.11.2024

Kursziel: 1,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Q3-Zahlen im Rahmen der Erwartungen - QBY konkretisiert EBITDA-Guidance auf die obere Hälfte



q.beyond hat jüngst Q3-Zahlen berichtet, die im Rahmen unserer Erwartungen lagen. Gleichzeitig wurde die FY-Guidance konkretisiert. So erwartet das Unternehmen in Bezug auf das EBITDA nun eine Steigerung von 'deutlich mehr' als 40% auf 8,0 bis 10,0 Mio. EUR. Ein Zuwachs von 40% yoy ergibt ein EBITDA von 8,0 Mio. EUR. Zuvor wurde eine Steigerung von mindestens 40% auf 8,0 bis 10,0 Mio. EUR avisiert. Umsatzseitig erwartet q.beyond 'eher' das Erreichen der unteren Bandbreite von 192,0 bis 198,0 Mio. EUR. Die Konkretisierung bestätigt unsere bisherigen Prognosen.



[Tabelle]



Schwaches Vorjahresquartal führt zu beschleunigtem Umsatzwachstum in Q3: In Q3 konnte QBY den Umsatz um 1,6 Mio. EUR auf 47,0 Mio. EUR steigern (+3,5% yoy). Wie in den Vorquartalen wurde das Wachstum gänzlich vom Managed Services-Segment getragen, in dem die Erlöse um 1,5 Mio. EUR auf 32,9 Mio. EUR zulegten (+5,0% yoy). Im Bereich Consulting blieben die Umsätze stabil bei 14,1 Mio. EUR, was unter anderem auf die Beendigung von nicht profitablen Projekten sowie das konjunkturelle Umfeld zurückzuführen ist. Grundsätzlich verfügt QBY im Segment Managed Services dank mehrjähriger Verträge über eine hohe Visibilität und eine (kurzfristig) höhere Resilienz in konjunkturellen Abschwüngen. Das Consulting-Segment ist dagegen durch die kurzfristige Auftragsdauer und Beauftragung volatiler. Da QBY in der Vergangenheit u.E. eine hohe Anzahl von externen IT-Consultants beschäftigt hatte, könnte ein geringeres Umsatzwachstum in 2025 zu einer besseren Auftrags- bzw. Kapazitätsplanung sowie einem weitgehenden Verzicht auf externe IT-Kräfte und somit zu einer Hebung des u.E. weiter erheblichen Margenpotenzials des Segments führen. Angesichts des konjunkturellen Umfelds und dem nicht unerheblichen Exposure in exportorientierten und tendenziell zyklischen Branchen positionieren wir uns umsatzseitig für '25 leicht konservativer (MONe 2025e: +2,0% yoy; zuvor: +3,0% yoy).

Knapp 5% EBITDA-Marge in Q3 erzielt: In Q3 konnte das EBITDA wie erwartet von 0,1 auf 2,2 Mio. EUR gesteigert werden (EBITDA-Marge Q3/24: 4,6%) und bestätigte damit das Niveau des Vorquartals (2,2 Mio. EUR). Nach 9M erreichte QBY ein EBITDA von 6,4 Mio. EUR nach -0,1 Mio. EUR im Vorjahr. Die Verbesserung in 9M ist dabei auf ein höheres Bruttoergebnis (+2,6 Mio. EUR) sowie die Reduktion von Marketing- und Vertriebskosten (-1,9 Mio. EUR) sowie Verwaltungskosten (-1,4 Mio. EUR) zurückzuführen. Dies belegt u.E. den Erfolg der Umstrukturierung, wobei in 2025 u.E. die Verbesserung der Bruttomarge im Vordergrund stehen dürfte, um die Profitabilität weiter zu steigern. Zudem dürfte die avisierte, leichte Erhöhung der Auslastung des Rechenzentrums und der (internen) Consultants durch weiteres Neugeschäft zu einem höheren Ergebnisniveau führen.



Fazit: Das Q3 verlief i.R. der Erwartungen. Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern konnte QBY seine Guidance bestätigen. Angesichts des weiterhin hohen Margenpotenzials und einem EV/EBITDA 2025e von 5,5x bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel.



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur q.beyond Aktie Die q.beyond Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,760 auf Tradegate (12. November 2024, 14:30 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der q.beyond Aktie um +1,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,31 %. Die Marktkapitalisierung von q.beyond bezifferte sich zuletzt auf 94,18 Mio.. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,6667Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 1,0000Euro was eine Bandbreite von -100,00 %/+31,58 % bedeutet.



