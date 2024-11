MSCI-World- & S&P-500-Bezwinger: Wer jährlich 6.000 € investierte, besitzt heute?

Im Anschluss folgte das fast Unglaubliche: Der S&P-500-Index stieg von 676 auf heute 6.001 Punkte, was beinahe einer Verneunfachung beziehungsweise einer Performance von 787,03 Prozent entspricht (12.11.2024).

Märkte und Aktien, denen aufgrund einer schwachen vergangenen Entwicklung nur noch wenig zugetraut wird, steigen im Anschluss oft am stärksten. Gründe sind ihre in diesem Moment niedrige Bewertung und stark reduzierte Erwartungen. Ähnlich verhielt es sich nach 2008 mit dem amerikanischen Aktienmarkt, der damals mehr als 55 Prozent unter dem Hoch aus dem Jahr 2000 lag und ohne Staatshilfen wahrscheinlich sogar kollabiert wäre.

Doch es gibt Aktienfonds, die sogar noch stärker zulegten und dabei den MSCI-World- und S&P-500-Index übertrafen.

Was den FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund auszeichnet

Dazu zählt beispielsweise der FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund. Er ist mittlerweile in verschiedenen Versionen auch über die Börse handelbar, wurde jedoch ursprünglich bereits im April 2007 aufgelegt.

Der Aktienfonds investiert ausschließlich in amerikanische Wachstumswerte mit einer hohen Marktkapitalisierung. So besitzen mehr als 84 Prozent der aktuell gehaltenen Unternehmen eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden US-Dollar.

Dazu gehören Konzerne wie Nvidia, Microsoft und Amazon, die zu den am stärksten gewichteten Fondspositionen zählen. Das gesamte Portfolio setzt sich aus 40 amerikanischen Werten zusammen, die fast ausnahmslos eine gute Qualität besitzen.

Doch wie gelang es dem FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund, eine hohe Performance und Überrendite zu erzielen?

Das Erfolgsgeheimnis

Zum einen profitierte der Aktienfonds vom positiven Umfeld für amerikanische Aktien. So fielen die Leitzinsen und lagen lange Zeit sogar bei null Prozent. Hinzu kamen mehrere Anleihenankauf- und Wirtschaftsprogramme, die US-Aktien sehr attraktiv machten.

Zum anderen hat der Fonds den S&P-500-Index übertroffen und das Fondsmanagement somit ebenfalls eine besondere Leistung vollbracht. Es investierte stets in Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen, guter Marktstellung, beständigem Umsatzwachstum und angemessener Bewertung. Hinzu kam eine stärkere Gewichtung der aussichtsreichsten Marktführer.

Wie viel ein Sparplan eingebracht hätte

Sparpläne besitzen wesentliche Vorteile.

So investieren wir unser gesamtes Kapital nicht zu einem Zeitpunkt, sondern im Zeitverlauf. Auf diesem Weg können wir die Fondsentwicklung und Arbeit des Fondsmanagements regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.

Darüber hinaus lassen sich Käufe zu unglücklichen Zeitpunkten vermeiden. So hätte beispielsweise ein Einstieg zum Auflagezeitpunkt des FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Funds im April 2007 bis 2012 keine nachhaltige Rendite eingebracht. Ein Sparplan ohne größere Anfangsinvestition erwirtschaftete hingegen bereits ab 2009 ein Plus.

Wer nun monatlich 500 Euro sparte und jeweils zum Jahresende 6.000 Euro investierte, hätte bis zum heutigen Zeitpunkt 102.000 Euro veranlagt. Aufgrund der positiven Fondsentwicklung wurden daraus bis heute 490.696 Euro (12.11.2024).

Bei einer zusätzlichen Anfangsinvestition von 20.000 Euro verwandelten sich 122.000 Euro in 642.956 Euro. Dies entspricht einem Ertrag von 520.956 Euro (12.11.2024).

Aufgrund der hohen Fonds-Performance wären aus einer alleinigen Anfangsinvestition von 102.000 Euro in diesem Fall sogar 776.526 Euro geworden (12.11.2024).

Fazit FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund

Einzelne Aktienfonds stechen immer wieder mit einer außergewöhnlichen Performance hervor. Auch wenn die Vorzeichen für den US-Markt für die kommenden zehn Jahre aufgrund der hohen Bewertung aktuell nicht mehr wie 2008 sind, kommt ein diversifiziertes Depot dennoch nicht ohne einen guten US-Aktienfonds aus.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte